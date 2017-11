ERC no registrarà demà cap coalició amb el PDECat si no hi és la CUP

El límit per registrar les coalicions a les eleccions del 21-D acaba aquest dimarts, 7 de novembre, sense que el sobiranisme hagi decidit encara si hi concorrerà unit o per separat. En tot cas ho farà amb una estratègia comuna, segons ha garantit aquest dilluns el portaveu d'Esquerra, Sergi Sabrià, que ha descartat completament que el seu partit registri una coalició amb el PDECat sense que s'hi sumi explícitament la CUP. Els anticapitalistes prendran una decisió definitiva el cap de setmana en assemblea, però Esquerra no vol basar la seva decisió en un acord verbal i, per tant, si la CUP no signa la coalició, l'independentisme presentarà tres candidatures diferents. "Hi ha bona predisposició de tothom i tothom entén la necessitat d'una acció coordinada", ha apuntat Sabrià.

La candidatura d'Esquerra, com va avançar l'ARA, estaria encapçalada per Oriol Junqueras i comptaria amb els presos polítics vinculats al partit, amb els diputats actuals -que van votar la DUI- i amb els alts càrrecs del Govern que han treballat per al referèndum -s'hi van comprometre per escrit a l'abril-. Aquest dimarts es reuneixen les territorials del partit i la llista seria validada el cap de setmana en una reunió extraordinària del consell nacional. Els republicans també hauran de designar un candidat alternatiu a la presidència de la Generalitat, en cas que Junqueras seguís en presó provisional. Tot i que les ovacions i les opinions expressades en la reunió del consell nacional celebrat aquest dissabte apunten clarament a Marta Rovira, Sabrià ha indicat que aquest tema no està tancat.

Sabrià també ha obert la porta al ja ex secretari general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, perquè formi part de les llistes tant en el cas de la candidatura unitària com en el cas que Esquerra es presenti en solitari. "Hem vist com han actuat Fachin i la seva gent i ens sembla que ho han fet amb valentia. Ens sentim molt representats per ells i estaríem encantats de seguir-hi parlant durant els pròxims dies", ha indicat el portaveu dels republicans. Fachin ha sigut un dels actors que s'ha sumat aquest cap de setmana a les converses de la candidatura unitària on, segons ERC, han sigut representats tots els partits independentistes.

Per la seva banda, Catalunya en Comú ja considera impossible cap aliança electoral amb l'independentisme, però no ha descartat incloure al programa electoral alguns punts en comú, per exemple reclamar la llibertat dels presos polítics, defensar un referèndum pactat o exigir la retirada del 155. Sabrià s'ha mostrat convençut que hi haurà acords d'aquest estil amb els comuns i també amb el PDECat i la CUP, en cas que finalment els independentistes es presentin per separat.

La CUP ha creat una marca blanca per evitar ser exclosa d'una hipotètica llista unitària del sobiranisme, però aquest moviment no és suficient per als republicans. ERC vol un compromís clar dels anticapitalistes i, si no arriba, renunciarà a la coalició i presentarà la seva pròpia candidatura. En cas de llista unitària, l'hauria d'encapçalar el president Carles Puigdemont? Sabrià ha subratllat que no hi hauria problemes per acordar els candidats: "No és un tema de noms, sinó de sensibilitats. Segur que ens posarem d'acord".

Com ja va fer la secretària general, Marta Rovira, aquest dissabte, el portaveu d'Esquerra ha volgut recordar Oriol Junqueras -president d'Esquerra- i als altres nou presos polítics, que continuen en diverses presons de Madrid. La seva posada en llibertat serà un dels punts que s'inclouran al programa electoral, que s'acabarà de tancar els pròxims dies.