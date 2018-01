Felipe González defensa la participació política dels independentistes investigats igual que ho fan els exguerrillers de les FARC

L'expresident del Govern espanyol Felipe González defensa la participació electoral dels polítics investigats a Catalunya. González va citar el cas català després de participar en una reunió de la comissió de seguiment, impuls i verificació a la implementació dels acords de pau de Colòmbia, amb l'assistència del president Juan Manuel Santos i de representants de les FARC.

En referir-se a la necessitat que els exguerrillers de les FARC participin en eleccions, González va fer una comparació amb els independentistes catalans en les eleccions celebrades el 21 de desembre.

"Vostès saben que tenim un petit conflicte a Catalunya. Jo avui ho diré aquí... tots [els polítics] han participat en les eleccions i alguns que estan investigats, encara no processats. Jo sóc partidari a més que hi participin, no hi veig cap inconvenient", va afirmar.

González va afegir que en el cas dels exguerrillers, "només la justícia 'in fine' pot dir qui no està habilitat" per participar en política, en referir-se a la polèmica que ha suscitat al país la inscripció de membres del partit FARC com a candidats per a les eleccions legislatives i presidencials d'aquest any a Colòmbia sense haver estat jutjats encara pels seus crims.

"Que participin, que es comptin mitjançant els vots. Quin és el problema, quin és el preu per a Colòmbia si tot és positiu? No hi ha res de negatiu en això", va dir sobre els membres de les FARC.

Segons González, el fet que els exguerrillers participin en política no significa que no se sotmetin a la justícia. "La justícia actuarà d'acord amb els paràmetres acordats i tal, però no és incompatible", va dir.