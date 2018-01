Fèlix Millet: "No vull pensar en la possibilitat d’entrar a la presó"

Fèlix Millet no vol pensar en la possibilitat d'entrar a la presó després de saber que el 15 de gener se sabrà la sentència del judici del cas Palau. En declaracions a Catalunya Ràdio, l'exdirector i saquejador confés del Palau de la Música ha explicat que té molt mal d'esquena –"quasi no puc caminar", ha dit–, i quan li han preguntat sobre la possibilitat d'entrar a la presó, ha expressat: "No vull pensar-hi".

Millet ha admès que s'esperava la sentència del judici abans –es va arribar a especular que sortiria el setembre passat. Preguntat sobre si les eleccions del 21-D i el Procés han influït en el retard, Millet ha dit "no vull parlar d'independència", i ha explicat que va anar a votar, "com sempre".