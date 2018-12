La Fiscalia arxiva la investigació contra els Mossos pels llaços grocs

Identificar diverses persones que estaven retirant llaços grocs del carrer va ser una actuació "desafortunada" però no constitutiva de delicte. La Fiscalia Superior de Catalunya ha decidit arxivar la investigació contra els Mossos d'Esquadra per haver identificat catorze persones als municipis de Tivissa, Mora d'Ebre i Vandellòs que retiraven llaços grocs aquest agost passat. De fet, el ministeri públic ja havia arxivat les diligències obertes també contra l'alcalde de l'Ametlla de Mar i la policia local d'aquest municipi per aquest mateix motiu.

Ara bé, tot i no veure cap irregularitat en l'actuació dels Mossos aquell dia, el número dos de la fiscalia, Pedro Ariche, considera que s'hauria d'investigar si la comissaria dels Mossos de Móra d'Ebre va acabar filtrant les dades d'una de les persones identificades per retirar llaços –que era un Guàrdia Civil fora de servei– i per això remet aquesta part del cas al fiscal en cap de Tarragona.

La fiscalia havia obert diligències d'investigació arran d'una denúncia de l'entitat Impulso Ciudadano a finals d'agost passat, després que els Mossos identifiquessin catorze persones que retiraven llaços grocs als municipis de Tivissa, Móra la Nova, Vandellòs i l'Ametlla de Mar –tot i que aquest últim cas ja s'havia arxivat–. Aquestes persones haurien fet malbé un cartell amb el lema 'Benvinguts a la República Catalana' a l'entrada de Móra la Nova i haurien arrencat una estelada del balcó de l'ajuntament d'aquesta localitat.

En el seu decret d'arxivament, Ariche explica que l'actuació dels agents va ser "absolutament desencertada" atès que cinc dies després que presentessin el cas davant dels tribunals un jutjat de Falset ho va arxivar perquè considerava que no hi havia delicte. Segons el fiscal, els Mossos es van equivocar judicialitzant unes conductes que no podien ser considerades un delicte, enlloc de portar-ho per la via d'una infracció administrativa.

Advertència al cos

De la mateixa manera, però, el fiscal considera que l'acció dels Mossos com a molt pot constituir una infracció de caràcter administratiu però no un delicte. Tot i així, Ariche pica la cresta al cos i adverteix que els agents van actuar "amb una preocupant desatenció del seu deure d'objectivitat i imparcialitat". Per això adverteix que el cos hauria de procurar que d'ara endavant no es confeccionin més atestats en els quals "equivocadament" s'atribueixi a persones la comissió de delictes.

Tot i així, la fiscalia deixa clar que, basant-se en les diligències practicades, no hi ha cap prova que la direcció política de la conselleria d'Interior donés "instruccions operatives als funcionaris policials" sobre la manera com havien d'actuar els agents davant la retirada o la penjada de llaços grocs.