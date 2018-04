El PP sobre el Procés: "Els principis de la UE s'han enverinat i el nacionalisme és el verí"

La decisió de la justícia alemanya de descartar el delicte de rebel·lió contra Carles Puigdemont ha aixecat ampolles al PP. Després de les declaracions fa dos dies en què assegurava que l'espai de lliure circulació, Schengen, "no té sentit", el portaveu de la formació al Parlament Europeu, Esteban González-Pons, ha enviat aquest dilluns una carta a tots els eurodiputats per advertir que si un tribunal "regional" pot decidir que Puigdemont no pot ser jutjat per rebel·lió, "alguna cosa no funciona" a la Unió Europea.

"Aquesta Unió només és possible si podem confiar els uns amb els altres i si ens donem suport quan un de nosaltres és atacat", afirma González-Pons a la missiva. El portaveu del PP espanyol a l'Eurocambra carrega contra la decisió de la justícia alemanya i assegura que un jutge espanyol "no s'atreviria a oferir refugi" a un partit polític alemany, a un moviement o a una persona "que hagués intentat trencar l'ordre constitucional alemany".

González-Pons aprofita la carta per carregar contra el Procés, a qui acusa sense complexos de ser un verí pel projecte europeu: "Els principis fundadors de la Unió s'estan enverinant i el nacionalisme és el verí".

Tot i la pressió política sobre la justícia alemanya que suposa les crítiques del PP, l'eurodiputat acaba subratllant que l'euroordre és un cas legal i que els jutges en són els únics responsables. "El meu desig és no interferir en la seva feina. I us demano el mateix. No deixeu que aquest Parlament es converteixi en una cort paral·lela", afirma.