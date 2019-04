El Govern, a l'oposició: "Hi ha una majoria per criticar, però no per construir una majoria alternativa"

El Govern afronta aquesta setmana una votació al Parlament que, tot i ser simbòlica, pot situar l'executiu de Quim Torra en una nova imatge de debilitat. El PSC ha impulsat una moció en què reclama que el president es sotmeti a una qüestió de confiança o convoqui noves eleccions que podria rebre el suport de tota l'oposició -els grups, però, encara han anunciat el seu posicionament-. Preguntats per aquesta qüestió, tant la portaveu del Govern, Meritxell Budó, com el vicepresident, Pere Aragonès, que han comparegut de forma conjunta després del Consell Executiu, han subratllat que d'acord amb l'Estatut d'Autonomia les qüestions de confiança són impulsades pel president i que l'oposició no pot forçar Torra a fer-ho.

"Hi ha una majoria per criticar, però no per construir una majoria alternativa", ha expressat Aragonès, que ha remarcat que l'oposició, malgrat pugui sumar més que els 66 diputats de JxCat i ERC (tenint en compte que en són 61 vots efectius perquè els presos de JxCat no voten), no és operativa per escollir un president alternatiu.

"No es pot construir una majoria alternativa al Govern, som nosaltres els de la majoria que vol governar", ha dit el vicepresident. I ha afegit: "Si els grups de l'oposició volen un nou govern, l'instrument és la moció de confiança [que requereix la majoria absoluta dels vots i un candidat de consens alternatiu](...). Aquesta majoria només pot ajuntar-se per criticar, però és incapaç per la distància ideològica". "No hi ha majoria alternativa a l'actual govern de Catalunya", ha conclòs Pere Aragonès.

Tanmateix, la portaveu Budó ha dit que en les properes hores el Govern treballarà per no perdre aquesta moció del PSC. La clau de volta està en el posicionament dels quatre diputats de la CUP, ja que dels seus vots depèn que els 61 diputats efectius de JxCat i ERC empatin o perdin amb els vots dels comuns, el PSC, i Ciutadans, que en són 65.

Ciutadans, aquest dimarts, ha esquivat pronunciar-se sobre quin serà el sentit del seu vot en la moció presentada pels socialistes: ha dit que ho decidirà a darrera hora.

Sobre la proposta de Casado

En relació a la darrera proposta del líder del PP, Pablo Casado, de sotmetre jeràrquicament els Mossos d'Esquadra a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional, Budó ha opinat que la campanya electoral espanyola s'ha convertit en "a veure qui la diu més grossa" sobre Catalunya i ha instat els partits estatals a deixar la policia catalana fora del debat polític.

Comissió de seguiment per a l'aplicació de la renda garantida

Entre els acords d'aquest dimarts de l'executiu, hi ha l'aprovació de la comissió de seguiment sobre l'aplicació de la Renda Garantida de Ciutadania. Estarà formada, d'acord amb la llei, de manera "paritària" per membres de l'administració de la Generalitat i de les organitzacions socials, sindicals i empresarials. Aquesta comissió estarà adscrita al departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Segons ha explicat el Govern, es farà un seguiment de l'aplicació de la Renda Garantida de Ciutadania fins el 2020, el calendari previst perquè l'executiu l'acabi d'implementar al 100%.

D'acord amb la informació del Govern, actualment els beneficiaris són 120.500 persones, el 85% de les quals "han signat el compromís del pla d'inserció laboral". Respecte la Renda Mínima d'Inserció, la prestació anterior, s'ha incrementat la cobertura en un 92%, ja que abans només percebien una ajuda econòmica 62.525 persones. "Ha servit per ampliar la cobertura per a col·lectius més desafavorits", assegura el Govern.

D'altra banda, a proposta del departament de Territori, s'ha aprovat la memòria preliminar de l'avantprojecte de llei del transport de viatgers en vehicles de fins a nou places. L'objectiu, segons ha explicat el Govern, és per "regular de forma integral els serveis de taxi i de lloguer de vehicles amb conductor", les anomenades VTC. Es tracta de la llei que va prometre el conseller, Damià Calvet, per afrontar el conflicte amb el taxi, després d'haver tirat endavant el decret que establia que un cotxe de VTC només es pot contractar si es demana 15 minuts abans del servei, fet que el sector considerava inassumible.