El Govern avala la demanda de Puigdemont de reclamar un mediador en la taula de diàleg

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha avalat la demanda que ha fet aquest dimarts l'expresident Carles Puigdemont perquè hi hagi un relator a la taula de diàleg entre governs. "Veiem necessària la figura d'aquest mediador veient el tarannà del govern espanyol i del president Pedro Sánchez", ha subratllat la consellera de la Presidència, que ho ha justificat per la necessitat que "en aquesta taula de negociació política els acords es facin realitat". "Creiem que aquesta garantia la dona el mediador i és important en qualsevol procés de negociació", ha reiterat. Tanmateix, Budó no ha aclarit si es tracta d'una línia vermella sense la qual no serà possible restablir el diàleg. "No ho sé, no estem abordant aquesta qüestió perquè estem immersos en una crisi sanitària i ara el que demanem és que se'ns retornin les competències per gestionar la desescalada", s'ha limitat a dir.

Sobre si la petició del relator és compartida pels dos socis de govern, Budó ha assegurat que "la figura del mediador mai ha estat rebutjada pels partits que formen part del Govern". "I després dels fets dels darrers mesos considerem que és necessari perquè els acords siguin efectius i estiguin garantits", ha dit. En qualsevol cas, ha ressaltat que encara "no hi ha cap data" per a la segona reunió de la taula de diàleg i que "el retorn de les competències seria la primera mostra de voluntat de diàleg" de l'executiu espanyol.

La destitució de De los Cobos

Sobre la destitució del tinent coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos, la consellera no ha amagat la seva sorpresa perquè es produeixi ara. "Ens sorprèn que aquestes altures ens descobreixin les praxis d'aquest senyor i que quan actuava contra Catalunya ningú digués res, ni ningú demanés el seu cessament", ha reblat. "Havia d'haver estat cessat molt abans, però ara s'adonen que no és la persona adequada", ha lamentat. Budó no ha volgut entrar en els detalls de la seva destitució: "Tot el que coneixem és a través dels mitjans de comunicació. No sé si cal revisar com han de funcionar aquests òrgans, però els fets de l'1-O van demostrar un biaix ideològic a l'hora d'elaborar informes al voltant del referèndum", ha recordat.

En relació al comunicat que va fer diumenge el dirigent de la Crida Jordi Sànchez, en què carregava durament contra el departament de Justícia, a qui ha acusat de canviar de criteri i no deixar-lo sortir a treballar tal com havia informat dijous passat, Budó ha afirmat que el Govern "lamenta que pateixi una segona condemna", tot i que ha revelat que no n'havien parlat al consell executiu. Pel que fa a les crítiques de la Crida Nacional contra el Govern per haver denegat la sortida de l'exlíder de l'ANC, la consellera ha evitat entrar en polèmiques dient que "són presos polítics per la seva ideologia" i que "la discriminació ideològica és que hagin estat condemnats".

Budó també s'ha referit a la demanda de la Generalitat perquè l'Estat aporti 4.000 milions extres per fer front a la crisi sanitària. "La crisi requerirà molts recursos i les administracions s'han de poder endeutar injectant diners a les empreses i a les persones", ha subratllat abans de reiterar que "el cost sobrevingut d'aquesta crisi són 4.000 milions". Davant d'aquest escenari, la portaveu de l'executiu ha dit que cal que "s'incrementi l'objectiu de dèficit" i que el govern espanyol el "traslladi a les diferents comunitats autònomes".

Sobre els homenatges que prepara el govern espanyol als morts pel coronavirus, la portaveu ha deixat clar que el Govern se sumarà a totes les manifestacions de dol i que també treballen per fer-ne aquí a Catalunya i per gratificar el personal sanitari. Sobre la polèmica amb les darreres xifres que ha donat l'Estat, Budó s'ha espolsat qualsevol tipus de responsabilitat. "El problema de les dades és més del ministeri de Sanitat que no del Govern, perquè hi ha problemes a l'hora de traslladar les dades d'altres territoris, i nosaltres hem demostrat la màxima transparència", ha subratllat la consellera, que ha deixat clar que el decalatge en les xifres no s'ha d'atribuir en cap cas al nou rebrot de Lleida.