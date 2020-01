El Govern augmentarà els pressupostos en cooperació fins als 52,8 milions d'euros

Els pressupostos de la Generalitat del 2020, que començaran el tràmit parlamentari aquest dimecres, seran més expansius que els vigents, que són encara els prorrogats del 2017. Una de les partides que creixerà notablement serà la dels diners que el Govern destinarà a la cooperació per al desenvolupament. Segons ha pogut saber l'ARA, aquesta partida pujarà dels 32,1 milions actuals als 52,8, un increment del 60%. La conselleria d'Acció Exterior, doncs, recuperarà els nivells de despesa en aquest àmbit del període 2006-2010 i que es va veure truncat a partir del 2011, amb les retallades pressupostàries que es van fer arran de la crisi econòmica.

La principal beneficiada per l'augment serà l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, l'organisme públic que vehicula la majoria de projectes d'aquest àmbit que impulsa la Generalitat. El seu pressupost passarà dels 17,4 als 30,8 milions d'euros. Per què aquest augment? El maig de l'any passat el conseller Alfred Bosch va assumir el compromís que la Generalitat destinaria, l'any 2030, el 0,7% del ingressos corrents no condicionats a la cooperació al desenvolupament.

Així, l'augment pressupostari d'aquest anys busca establir les bases per assolir aquesta fita a deu anys vista. Malgrat tot, els 52,8 milions d'aquest any encara deixen lluny l'objectiu i molt marge per créixer, perquè la conselleria calcula que suposaran el 0,2% –la xifra es podrà concretar aquest dimecres, quan se sàpiga el volum total dels comptes–. "Suposa passar del 0,13% al 0,20%, una xifra que queda lluny encara del 0,7% però que ens situa en xifres superiors a països com els Estats Units, Eslovènia, Corea del Sud i la República Txeca", sostenen fonts del departament que encapçala Bosch.

El dels pressupostos del 2020 és l'increment més gran en aquesta partida que registra la Generalitat des de l'exercici 2004-2005, quan va passar dels 31 als 44 milions. En aquests divuit anys, la xifra dedicada a la cooperació ha experimentat notables variacions. El rècord es va experimentar el 2008 amb el govern Montilla, quan va arribar als 62 milions d'euros, mentre que es va tocar fons amb el 2014 amb el govern Mas, en què va caure fins als 14.

Només quatre estats al món

El 0,7% de recursos per a cooperació és una demanda històrica que va plantejar una resolució de les Nacions Unides i que molt pocs estats del món compleixen. Segons xifres de l'OCDE, el 2018 només ho van assumir quatre països: Dinamarca, Noruega, Luxemburg i Suècia. Si la Generalitat vol complir aquest objectiu en deu anys, haurà de continuar creixent a un ritme accelerat. El maig de l'any passat el mateix conseller Bosch va calcular que, per complir el 0,7, la xifra per a cooperació al desenvolupament del pressupost català hauria de superar la barrera dels 260 milions d'euros. És a dir, més de 200 milions d'euros que ara.

Els més de 50 milions dels comptes actuals seran per a quatre eixos centrals. Els dos primers, començar o mantenir convenis de col·laboració amb entitats del sector i incrementar la cooperació bilateral fent acords "país-país" (ja n'hi ha amb Bolívia, Moçambic, el Líban i el Salvador) o amb estructures subestatals (com Tànger i Sarajevo, per exemple). En tercer lloc, el govern tindrà com a prioritats geogràfiques destinar aquesta cooperació al continent africà, la riba sud del Mediterrani i l'Amèrica Llatina. Finalment, la Generalitat també buscarà una cooperació més sectorial enfocada en qüestions de gènere i drets humans.

L'última incògnita

Bosch explicarà aquestes dades en un acte aquest mateix dimarts al Palau Centelles, on exposarà "la contribució catalana al desenvolupament global". Les partides per a cooperació només estaran garantides en la seva totalitat si el Parlament dona llum verda als comptes. El tràmit parlamentari començarà aquest dimecres i s'allargarà entre un mes i mig i dos mesos, segons calcula el departament d'Economia. Durant aquest període, tots els consellers hauran de presentar els comptes dels seu departament al Parlament i els grups hi podran presentar esmenes. El Govern té un acord amb els comuns per aprovar els comptes així que, ara mateix, la principal amenaça sobre els pressupostos no és tant la falta de suports com que les sempre delicades relacions entre JxCat i ERC trunquin la legislatura abans d'hora. Si la legislatura aguanta, al cooperació al desenvolupament anirà a més. Si no, se'n ressentirà.