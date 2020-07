Felip VI reclama "unitat" durant l'homenatge d'estat a les víctimes del coronavirus

El pati d'armes del Palau Reial de Madrid s'ha convertit aquest dijous en l'escenari del gran acte d'homenatge a les víctimes del coronavirus. Felip VI ha presidit una cerimònia d'estat que, a més de reunir tot el govern espanyol, també ha aglutinat a la capital espanyola els presidents de totes les comunitats, inclòs el de la Generalitat, Quim Torra. El president espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar en ple estat d'alarma que, un cop la situació millorés, faria un homenatge d'estat tant per a les víctimes com també per a totes les persones i col·lectius que han lluitat en primera línia contra el covid-19. L'acte s'ha celebrat al final enmig d'un nou període d'incertesa, amb més de 120 rebrots arreu d'Espanya i amb una situació particularment tensa tant al Segrià com a l'àrea de Barcelona.

Felip VI ha conclòs l'acte, totalment aconfessional, fent una crida a la "unitat" per "mirar al futur amb confiança i esperança" des del "respecte i l'entesa". És un missatge similar al que va repetint Sánchez des de l'inici de la pandèmia: demana sumar forces i anar a l'una per part de tots els partits –avui hi havia els dirigents de totes les formacions estatals excepte de Vox–. El monarca també ha fet un homenatge al personal de serveis sanitaris i essencials. "Han fet molt més que complir amb el seu deure", ha dit. Pel que fa a les víctimes, ha assegurat: "Compartim el dolor i fem nostre el dol de totes les famílies".

Però una de les parts més emotives han sigut els parlaments de les persones directament afectades per la pandèmia. El germà del periodista José María Calleja, Hernando F. Calleja, ha parlat en representació de les persones que han perdut un familiar pel covid-19. "Avui som aquí per honrar les morts anònimes i silencioses que ha fet la terrible malaltia. Sé que quan parlo del meu germà les recordo a totes", ha dit citant diferents noms, com el del dramaturg Josep Maria Benet i Jornet. "Avui simbòlicament ens acomiadem de germans, pares, avis... Els prenem les mans, els acariciem les galtes i els fem un petó. Descansin en pau i quedin en la memòria de tots, d'Espanya", ha afegit.

Al seu torn, una infermera de l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, Aroa López, ha posat veu al col·lectiu sanitari i de serveis essencials que ha estat en primera línia durant la pandèmia. "Ha sigut molt dur i ens hem sentit impotents", ha assenyalat, i ha donat detalls de la "pressió brutal" que han viscut. "Ens hem hagut de menjar les llàgrimes quan algú ens deia que no volia morir sol –ha relatat–. Perquè darrere dels EPI no hi havia herois, sinó persones que s'allunyaven de la seva família per protegir-los. Arribàvem a la feina des de la soledat i l'esgotament, disposats a donar ànims". López ha donat gràcies pels aplaudiments durant molts dies, cada vespre a les 20 hores, i ha demanat a la ciutadania i als poders públics que continuïn confiant i invertint en la salut pública, així com també que mantinguin les mesures de prevenció.

La Moncloa ha presentat l'acte com una mostra d'unitat política, econòmica, social i judicial, a més d'europea i internacional, enfront de la pandèmia. A més dels dirigents dels principals partits polítics espanyols excepte Vox, que ja va avançar que no volia assistir a les "mentides" del govern de Sánchez, tot i que en l'acte no ha intervingut cap membre del govern espanyol, també han fet acte de presència tots els expresidents del govern espanyol excepte Felipe González, que ha dit que li era impossible desplaçar-se fins a Madrid aquest dijous.

Torra ha agraït al govern espanyol l'organització de l'homenatge "sobri" i "emotiu". "He vingut com a president de Catalunya i en nom del poble de Catalunya a donar el meu condol a tots els familiars dels pobles d'Espanya que han perdut algun ésser estimat. El nostre cor està amb ells", ha dit en declaracions a les portes del Palau Reial. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, també ha assenyalat que ha sigut un "acte ple de veritat" i "emoció" i, en la línia del que ha expressat el rei –amb qui ha parlat amigablement després de l'acte en ple debat sobre què fa amb el seu pare, Joan Carles I–, ha demanat "unitat" i "concòrdia". "Crec que hem aconseguit el que volíem: acomiadar-los amb pau i dignitat", ha afegit.

Àmplia representació internacional

A la cerimònia hi han assistit els presidents de les principals institucions de l'Estat, així com els màxims responsables de la Unió Europea: el president del Consell Europeu, Charles Michel; la de la Comissió, Ursula von der Leyen, el del Parlament Europeu, David Sassoli; i l'alt representant per a la Política Exterior i de Seguretat, Josep Borrell. També el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus; el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg; i el secretari general de l'Organització Mundial del Turisme, Zurab Pololikashvili.

Sánchez va oferir ahir dimecres a la nit al Palau de la Moncloa un sopar amb tots els representants internacionals, just a les portes del gran debat europeu sobre la creació d'un gran fons de reconstrucció. El president espanyol ha multiplicat els contactes els últims dies per intentar sumar suports, però ahir dimecres a Suècia ja va admetre que hauria d'acabar cedint per poder aconseguir acostar al pacte els anomenats països frugals.

Un acte aconfessional

L'acte s'ha produït després que la Conferència Episcopal celebrés la setmana passada un funeral d'estat per les víctimes del coronavirus a la catedral de Madrid, l'Almundena, just davant per davant del Palau Reial. Tant PP com Vox van criticar que Sánchez no hi assistís, tot i que sí que va fer-ho la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo. La Moncloa, però, ja va dir des d'un primer moment que l'acte d'homenatge a les víctimes havia de ser aconfessional. No hi hagut cap símbol més enllà d'un peveter en memòria dels que han perdut la vida, que s'ha ubicat al centre del pati d'armes del Palau Reial.

L'acte ha consistit en una ofrena floral al costat d'aquest peveter –s'hi han dipositat roses blanques– per part de diferents autoritats mentre ha sonat una peça del compositor alemany Johannes Brahms. Per concloure l'acte, s'ha llegit un poema d'Octavio Paz i s'ha guardat un minut de silenci. L'homenatge ha començat amb una benvinguda en castellà, euskera, català, gallec, anglès i francès: "Avui és un dia que quedarà gravat per sempre en la nostra memòria".