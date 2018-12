Iceta diu que el discurs de Torra "no permet avançar" cap a una "solució acordada"

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha estat ràpid en la seva reacció al missatge de Cap d'Any del president de la Generalitat, Quim Torra, amb el qual ha estat molt crític. Al parer del socialista, es tracta d'un discurs que "no s'adreça al conjunt dels catalans" i que està "ancorat en l'any 2017 i no pensat per a l'any 2019". "No permet avançar cap a una solució acordada. I per tot això no és un discurs útil per avançar", ha conclòs en un tuit.

Molt més dur ha estat el president del PP, Pablo Casado, que també a través de Twitter ha considerat que les paraules de Torra eren una crida a la "sublevació" i la "violència" per consumar la "secessió". "L'independentisme està descontrolat i aquesta nova amenaça no pot quedar impune",ha escrit, demanant a Sánchez que apliqui ja l'article 155 de la Constitució a Catalunya per "posar ordre i preservar la unitat d'Espanya".

Per a la líder de Cs, Inés Arrimadas, Torra s'ha "ratificat en el desafiament separatista" i que insisteix en el "cop [d'estat]". "Ignora la majoria dels catalans i demana als seus que es rebel·lin. Mentre Sánchez no reaccioni, tindrem un perill públic al capdavant de la Generalitat", ha afegit en un tuit.

En una línia semblant s'ha expressat el líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández: "Como si del líder de la secta del sol es tractés, Torra pretén un impossible (cap regió de la Unió Europea té dret a l'autodeterminació) i crida als seus fidels a "rebel·lar-se i sacrificar-se" quan la realitat s'imposi. Un perill", ha sentenciat.