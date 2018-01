Iceta diu que els membres del Govern han "carregat la responsabilitat de decisions que la CUP imposava"

"Qui ha carregat les responsabilitats de decisions que potser no es compartien del tot però que la CUP imposava?", s'ha preguntat aquest divendres al matí a Catalunya Ràdio el líder del PSC, Miquel Iceta; "No hi ha ningú de la CUP en la posició del senyor Joaquim Forn". En aquest sentit, Iceta ha considerat que la situació judicial del Govern estava "cantada": "Moltes de les declaracions que s'estan fent davant del jutge diuen el que jo he dit sempre. És obvi que no es pot anar per la via unilateral".

Sobre la vinculació que ha fet el jutge entre la convocatòria d'un referèndum i la violència, Iceta ha dit que "convocar un referèndum il·legal és un error monumental", però per a ell "no és violència": "Però jo no soc jutge", ha insistit.

Sobre la investidura de Carles Puigdemont a distància, ha assegurat que el PSC la impugnarà davant el Tribunal Constitucional si el partit té dubtes que es compleixi el reglament: "Necessitem un president que es presenti a la cambra i que governi des de Barcelona", ha sentenciat; "No assistirem a un debat d'investidura d'una persona que no hi és". En aquest sentit, Iceta ha recordat la renúncia de Carme Forcadell a presidir el Parlament, i ha considerat que "si per presidir un partit i un Parlament cal algú sense càrregues judicials, i per això Mas i Forcadell hi han renunciat, per presidir la Generalitat", també.

Sobre Oriol Junqueras, Iceta ha dit que "tindria dificultats enormes, però és a la presó en aplicació d'una mesura cautelar que no li ha limitat la possibilitat de presentar-se a les eleccions ni de ser elegit". Per tant, segons el socialista podria ser vicepresident: "Convindria? Jo crec que no".

D'altra banda, ha assegurat que viuria "amb normalitat" la possibilitat que Ernest Maragall presidís el Parlament de Catalunya: "Té l'experiència per fer-ho bé".