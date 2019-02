Iceta diu que la sentència de l'1-O no està escrita perquè seria la "fallida total" del sistema democràtic

El PSC no creu que la sentència del judici de l'1-O ja estigui escrita, tal com es denuncia des de l'independentisme, i confia que el procés que s'iniciarà el 12 de febrer compti amb totes les garanties. En cas contrari, argumenta, suposaria la "fallida total" del sistema democràtic, ha argumentat aquest dissabte el primer secretari del partit, Miquel Iceta. "Això no es produirà", ha assegurat en el marc de l'acte 'Ciutats i universitats' a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona (UB).

Acompanyat del candidat del PSC a l'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, el líder socialista ha reiterat que la celebració del judici és "l'evidència del fracàs de la política" i ha culpat l'anterior govern espanyol de ser incapaç de dialogar. Al mateix temps, ha qualificat d'equivocada la decisió del govern de Puigdemont de "saltar-se la legalitat" i ha insistit que aquesta situació només té sortida a través del diàleg.

Tot i lamentar que aquest divendres s'ajornés la segona reunió de la taula de diàleg entre el Govern i els partits catalans –en la qual no participen Cs, el PP ni la CUP–, ha celebrat que s'hagi tornat a convocar dimarts vinent i espera que la trobada serveixi per "poder tornar a jugar bé les cartes". En aquest sentit, Iceta ha criticat que en els últims anys a Catalunya s'hagi parlat "d'un sol tema".