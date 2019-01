Iglesias situa Errejón fora de Podem després de l'aliança amb Carmena

Pablo Iglesias situa Íñigo Errejón fora de Podem i li desitja "sort en la construcció del seu nou partit amb Manuela [Carmena]". Hores després d'anunciar-se l'aliança entre l'alcaldessa de Madrid i el candidat a la Comunitat de Madrid per concórrer als comicis sota el paraigua Més Madrid, el secretari general del partit lila ha reaccionat en un escrit a la seva pàgina de Facebook en el qual ha dit que "no dona crèdit" que s'hagi "ocultat" que Carmena i Errejón "preparaven llançar un projecte propi i que l'hagin anunciat per sorpresa". "Els inscrits es mereixen més respecte", ha dit Iglesias.

"El nou projecte de Manuela s'assembla molt poc al d'Ahora Madrid de fa quatre anys, però si aquest projecte i les exigències de Manuela de decidir la seva llista del primer nom a l'últim són la condició de possibilitat perquè els corruptes i els reaccionaris no tornin a governar a l'Ajuntament de Madrid, estem disposats a fer un pas al costat i no presentar-nos a les eleccions municipals a Madrid", ha dit Iglesias. En canvi, el líder del partit lila ha deixat clar que Podem concorrerà segur a les eleccions autonòmiques, però al marge d'Errejón. "A la Comunitat de Madrid i en tots els altres municipis del nostre país, Podem sortirà a guanyar construint [una aliança] amb Esquerra Unida i la resta d'aliats d'Units Podem i candidatures d'unitat. I ho seguirem fent amb la societat civil i la gent", ha afegit.

Iglesias explica en el seu escrit que Errejón li ha trucat aquest dijous al matí per fer-li saber la notícia. "Pocs minuts després de la trucada, la carta de Manuela i Íñigo era a tots els mitjans de comunicació i a les xarxes socials", apunta el secretari general, que lamenta haver hagut d'interrompre la seva baixa de paternitat per una "raó tan trista".