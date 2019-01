Iglesias intenta fer les paus amb Errejón per tancar la crisi: "No és un traïdor, ha de ser un aliat"

Ha passat de dir que "l'Íñigo no és Carmena" a dir que "l'Íñigo no és un traïdor". Pablo Iglesias ha tornat a recórrer a Facebook per respondre a la militància sobre la crisi oberta per la decisió d'Íñigo Errejón de presentar-se amb unes sigles diferents a la Comunitat de Madrid, que ha portat a la dimissió del líder a la capital espanyola i portaveu del partit al Senat, Ramón Espinar, i a la revolta de deu dels 'barons' autonòmics demanant la unitat a l'esquerra. Però si el líder de Podem carregava amb duresa fa dues setmanes contra el seu ex número dos, avui ha decidit reaccionar amb una carta de reconciliació a les portes de la celebració a porta tancada del consell ciutadà estatal, el màxim òrgan de direcció de la formació lila entre congressos –similar al comitè federal del PSOE.

"L'Íñigo, malgrat tot, no és un traïdor, sinó que ha de ser un aliat de Podem. La indignació davant la falta de respecte als nostres espais col·lectius és natural i lògica, però hem d'afrontar la situació amb maduresa i responsabilitat. La nostra feina és ser útils als ciutadans i això passa per ser generosos i responsables mirant de construir una confluència el més àmplia possible. Comparteixo la preocupació expressada per molts dels nostres secretaris autonòmics", reflexiona Iglesias en l'escrit a Facebook, ja que avui no assisteix en persona a la reunió del consell ciutadà estatal perquè continua de baixa per paternitat.

D'aquesta manera Iglesias encarrila el rumb que ja va marcar la portaveu al Congrés, Irene Montero, aquest dilluns, després de rectificar i obrir les portes a una candidatura única per a la Comunitat de Madrid. Tant IU com Equo han reivindicat des del minut u sumar forces amb Més Madrid, la plataforma d'Errejón amb Carmena, de cara a les eleccions del 26 de maig. La direcció de Podem, però, inicialment va assegurar que presentarien un candidat amb les seves pròpies sigles a la Comunitat de Madrid.

Errejón també ha evitat la confrontació amb la direcció de Podem i no assisteix al consell ciutadà estatal amb l'objectiu que aquest gest "serveixi per arribar a un acord". "L'últim que es necessiten són més tensions", han assenyalat fonts del seu entorn. En paral·lel, IU Madrid ha convocat a una reunió conjunta amb Podem, Més Madrid, Anticapitalistes i Equo dilluns vinent per intentar arribar a un acord per a una candidatura única.

En l'escrit a Facebook, Iglesias demana tenir un "debat tranquil" i "dialogar" amb la resta de partits, també el d'Errejón, però adverteix que cal que "decideixin les bases". "Però per arribar a aquest punt Podem necessita tenir un debat propi sense que se li vulgui imposar empassar-se plats precuinats –adverteix–. Hem comès errors però per esmenar-los i assumir responsabilitats ens hem dotat de procediments que han de ser respectats i que tenen els seus temps".

Sobre l'Ajuntament de Madrid, Iglesias es resigna a demanar el vot per Carmena però amb la pinça al nas: llança un reguitzell de crítiques tant a l'alcaldessa com al seu equip, que considera que s'ha "burocratitzat" en tocar el poder. Assegura que "Carmena ja no és el que va ser però representa el més útil que hi ha per impedir que la dreta reconquisti el poder municipal de Madrid". A més, considera que "del projecte d'Ahora Madrid de fa quatre anys" ja en queda molt poc i que Carmena ha tingut un mal paper en l'operació Chamartín.