Iglesias vol un debat sobre la "utilitat de la monarquia" però veu impossible canviar ara el sistema

¿Què en pensa Podem de la fortuna opaca de Joan Carles I i les implicacions que té per al rei actual, Felip VI? Ens els últims dies els principals dirigents de la formació lila s'havien instal·lat en un silenci incòmode. Aquest divendres l'ha trencat el líder del partit i vicepresident segon del govern espanyol, Pablo Iglesias. Per a ell, cal una debat sobre "la utilitat de la monarquia" espanyola en els temps actuals. Ara bé, descarta que hi pugui haver canvis a "curt termini" en el "sistema polític". És a dir, no preveu que els problemes del rei emèrit siguin un trampolí per acostar una república.

En un escrit a través de Facebook, Iglesias fa equilibris. Amb una mà es mostra crític amb la situació de la monarquia però, amb l'altra, exposa que no és moment d'entrar en canvis de fons perquè no hi ha una majoria al Congrés que ho permeti. "A ningú se li escapa que l'actual correlació de forces en la política espanyola i els procediments que fixa el nostre ordenament jurídic fan que un debat així difícilment es pugui traduir en canvis a curt termini", exposa. A més, afegeix que el seu partit sempre compleix les lleis, fins i tot les que no els agraden, i que treballa per "canviar-les democràticament". Iglesias conclou que caldrà "escoltar la societat", fiant un eventual enduriment del seu discurs envers el rei a veure si la ciutadania realment és partidària d'un canvi de sistema.

Dels cinc partits estatals, Podem és el que tradicionalment s'ha mostrat més allunyat de la monarquia parlamentària, sistema pel qual es regeix Espanya. Ara bé, sent membre del govern espanyol i a més en coalició amb el PSOE, amb aquest escrit Iglesias opta per abordar la qüestió sense generar massa soroll.

El vincle entre reis

En una part de l'escrit de Facebook, però, Iglesias sí que deixa entreveure que la seva estratègia per abordar l'assumpte no és exactament la mateixa que la del PSOE. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i els ministres socialistes fa dies que intenten desvincular els escàndols de Joan Carles I amb el regnat del rei actual, Felip VI. Ho intenten fer malgrat que són pare i fill, rei i predecessor en el càrrec. L'última a fer-ho ha sigut aquest divendres la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño. Per a ella el degoteig incessant de notícies sobre el monarca genera "neguit", però ha assegurat que no tenen res a veure amb Felip VI, que està fent una feina "molt important".

Per a Iglesias, que els dos monarques no estiguin vinculats no és tant clar. "Resulta complicat ignorar que la monarquia és una institució hereditària en la qual la legitimitat descansa precisament en la filiació", recorda el vicepresident segon. Tot i això, considera que Felip VI va actuar amb "sensatesa" quan va renunciar a l'herència del seu pare quan es començaven a conèixer els problemes judicials a Suïssa –que després es traslladarien a Espanya–.

Així, Iglesias no sembla disposat a combregar amb la línia que ha marcat el PSOE que Joan Carles I i Felip VI no tenen res a veure, però tampoc demostra tenir ganes de buscar una polèmica amb el tema. En el seu escrit lloa la "valentia i sentit d'Estat" de Sánchez sobre la qüestió, que suposa una "novetat molt important" respecte a la posició que havia tingut tradicionalment el PSOE amb la qüestió. Es refereix al fet que el president socialista hagi plantejat limitar constitucionalment la inviolabilitat del rei. El que no queda clar per ara és si la proposta és seriosa o només busca guanyar temps a l'espera que la tempesta sobre les finances del rei emèrit amaini. Va proposar el mateix el 2018 i mai ho ha portat a terme.