Iglesias evita parlar d'un nou referèndum i es limita a reclamar diàleg en el primer acte electoral a Catalunya

El candidat d'Unides Podem a la presidència del govern espanyol, Pablo Iglesias, ha evitat parlar avui en el primer acte preelectoral a Catalunya de la necessitat de promoure un altre referèndum d'autodeterminació, tot i que la setmana passada va revelar que inclouria al seu programa electoral una consulta sobre el futur de Catalunya amb tres opcions. Un compromís que el candidat d'En Comú Podem a Barcelona, Jaume Asens, va matisar dilluns a l'advertir que els comuns no són partidaris que el referèndum sigui una línia vermella per donar suport a Pedro Sánchez després de les eleccions del 28-A.

En l'acte 'Guanyem per avançar' a La Farga de l’Hospitalet i enmig de crits constants de "Sí que es pot!", Iglesias ha reiterat la seva aposta pel diàleg però sense concretar un nova consulta: "El conflicte amb Catalunya no es resoldrè amb la força o els jutges, es resoldrà dialogant, dialogant i dialogant", ha afirmat. En aquest sentit, el cap de llista ha reivindicat la figura del candidat català, Jaume Asens, davant dels estirabots dels partits independentistes. "El que fa falta és capacitat d'escolta i empatia davant de titulars escandalosos", ha exclamat.

El cap de llista de la formació lila ha recordat les crítiques que han rebut dels partits constitucionalistes i independentistes en la recerca d'una solució dialogada. "Ens han caigut pals per dir la veritat. Sempre hem dit que no volem viure en un país amb presos polítics perquè és un escàndol, menteixen i manipulen els que diuen que el que va passar l'1-O és com el cop d'estat del 23-F, l'1-O va ser un exercici de desobediència". "També ens han caigut pals per dir que no volem que Catalunya marxi d'Espanya perquè no volem que les banderes tapin que necessitem millores socials", ha denunciat per acabar sentenciant: "Que cap bandera tapi les necessitats de la gent".

Ja en clau electoral, Iglesias ha llençat una OPA als votants socialistes: "Molta gent que va votar el PSC ara ens votarà a nosaltres perquè diem el mateix aquí que a Madrid, encara que ens caiguin plantofades i perquè molta gent que ha votat el PSC sap que l'única manera de garantir un govern d'esquerres és que Unides Podem formi part del govern", ha advertit davant d'un possible govern del PSOE amb Ciutadans.

"Està bé que es facin enquestes, però us vull demanar que ompliu les urnes de petites veritats, la veritat de les dificultats per arribar a final de mes o dels joves que pateixen la precaritetat o que han d'emigrar per buscar un futur". Iglesias ha deixat clar que "aquestes no són unes eleccions més perquè cal afrontar dos problemes: el reconeixement de la plurinacionalitat de l'Estat i la justícia social, dues crisis que s'han d'afrontar amb sentit comú".

També s'ha referit a la guerra bruta contra Podem. "¿Per què aixeca tantes ampolles que diguem que els amos de les multinacionals, dels mitjans de comunicacions o els fons voltors tenen més poder que els polítics? Perquè el poder no funciona sense la mentida!", ha afirmat abans de sentenciar que "la veritat és la vitamina democràtica". Iglesias ha fet aquestes declaracions arran de la polèmica per la policia patriòtica que buscava "proves falses" contra Podem per frenar el seu ascens electoral a les eleccions espanyoles del 2015 i el 2016.

Per aquest motiu, s'ha preguntat per què ha dimitit el cap de comunicació de l'Interior si el ministre Fernando Grande-Marlaska va dir que les clavegueres ja estaven netes. "Queden moltes coses per netejar, però el problema és la pota mediàtica, perquè les clavegueres són una màquina de mentir", ha reblat el líder de Podem en al·lusió a 'OK Diario' i el seu director, Eduardo Inda.

Asens: "Defensar Espanya és també defensar Catalunya"

Després de reivindicar l'Espanya de Lorca, del "No passaran!", el candidat d'En Comú Podem per Barcelona a les eleccions generals del 28 d'abril, Jaume Asens, ha assegurat que "defensar Espanya és també defensar Catalunya" i ha afegit que "Catalunya no podrà avançar si no ho fa Espanya". "No podem acceptar que Espanya és irreformable. Hem de canviar Espanya per canviar Catalunya i hem de canviar Catalunya per canviar Espanya", ha ressaltat.

Asens ha alertat de l'arribada d'un govern de la dreta i ha reclamat un govern progressista que respecti el dret a decidir i blindi les polítiques socials, un executiu que, ha avisat, "no serà possible sense nosaltres". "Pedro Sánchez és un camaleó polític. Es tenyeix de taronja i entrega el país al bancs amb l'article 135 o l'entrega a Rajoy fent-lo president de Catalunya amb el suport a l'article 155. Però si pacta amb nosaltres es disfressa de lila i parla de plurinacionalitat, de feminisme, de polítiques socials, però no són de fiar, si poden escollir triaran Ciutadans", ha opinat.

ERC, a qui totes les enquestes situen com a vencedors dels comicis, també ha estat l'ase dels cops. "I ERC on és? Ens té desconcertats. Van començar dient que no es presentarien a les eleccions, després que bloquejarien el Congrés i ara s'obren al diàleg, o que el referèndum era una pantalla passada i ara hi tornen i nosaltres els diem benvinguts a casa". Tot i així, Asens els ha restat credibilitat: "No són creïbles perquè diuen que volen pactar amb nosaltres però voten en contra dels pressupostos més socials de Barcelona i d'Espanya mentre li donen un xec en blanc al partit de les retallades i pacten amb la dreta". "El vot útil del republicanisme, no retòric, efectiu, és el dels comuns, perquè el republicanisme és acabar amb les llistes d'espera i augmentar els impostos als més rics", ha sentenciat.

Colau: "Defensar la política de bloqueig no porta enlloc, només a un cul-de-sac"

La coordinadora de Catalunya en Comú i alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, també ha carregat contra els partits independentistes pel seu bloqueig als pressupostos estatals, a parer seu, per electoralisme. "La política de bloqueig no porta enlloc, només a un cul-de-sac", ha etzibat a ERC i JxCat.

Colau no ha desaprofitat l'ocasió per criticar el PP, però també el PSOE: "El PP ha fet molt mal amb la retallada de drets i llibertats a tot Espanya amb polítiques austericides i per això el vam fer fora, tot i que tard per culpa del PSOE". "Ara no ens podem permetre un altre govern de dretes que encara ho serà més, tal com hem vist a Andalusia", ha subratllat abans de lamentar que els socialistes no donessin suport a la moció de censura que va presentar Podem. "El que ens hauríem estalviat!", ha exclamat l'alcaldessa de la capital catalana.

En qualsevol cas, també ha responsabilitat el PSOE d'haver convocat eleccions perquè "l'aparell s'ha plegat un altre cop a les elits i ha estat gravíssim que Sánchez ens hagi fallat amb compromisos com el de regular els preus abusius del lloguer a Barcelona". "També li han tremolat les cames amb l''Open Arms' quan l'han pressionat els de sempre", ha afegit.

Així, ha defensat el paper del seu partit. "L'únic govern progressista és un que lideri Podem, perquè el PSOE vol pactar amb Ciutadans, un partit que diu que no és d'esquerres ni de dretes però que es manifesta amb la ultradreta a Colón", ha reblat Colau, que ha afegit que "no són aquests els que necessitem a Barcelona, Catalunya o Espanya".

Abans l'alcaldessa de Barcelona ha qualificat de "vergonya" que s'hagi detingut la persona que va ajudar a morir dignament la seva parella i ha recordat que els comuns fa un parell d'anys van portar la proposta per regular l'eutanàsia: "El PP s'hi va oposar, però el PSOE també va dir que el país no hi estava preparat".

En la mateixa línia, Lucía Martín, diputada al Congrés, ha obert l'acte alertant d'un possible govern del PSOE amb el partit d'Albert Rivera. "La màxima preferència de Pedro Sánchez és pactar amb Cs perquè segueix lligat a les elits". "En les pròximes eleccions ens hi juguem molt perquè no podem fer passos enrere i hem de fer polítiques valentes, com ha fet l'Ajuntament de Barcelona, que s'ha convertit en un referent arreu del món", ha afegit abans d'instar a "plantar cara als poders fàctics".