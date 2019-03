Laura Borràs es perfila com a número dos de Jordi Sànchez a JxCat a les eleccions del 28-A

La Crida va activar ahir la consulta interna per validar si Jordi Sànchez ha d'encapçalar la candidatura de JxCat a la circumscripció de Barcelona en les pròximes eleccions espanyoles del 28 d'abril. A l'espera del resultat i també de les negociacions a última hora amb el PDECat, l'actual consellera de Cultura, Laura Borràs, es perfila com a número dos de l'exlíder de l'ANC, que afronta el judici de l'1-O empresonat a Soto del Real. L'opció de Borràs, que forma part de la direcció de la Crida i es va incorporar com a independent a JxCat, ha guanyat pes en les últimes hores. Tot, però, condicionat a com acabin les negociacions que segueixen en marxa i que el partit de David Bonvehí convoqui el consell nacional del PDECat per validar l'acord final amb JxCat. A la candidatura de Barcelona la seguiria Míriam Nogueras, vicepresidenta del PDECat, a més de d'altres dirigents del partit. En les últimes hores també s'ha valorat que s'incorpori a la llista el fins ara eurodiputat Ramon Tremosa.

La consellera Borràs, del cercle de confiança del president Quim Torra, es convertiria, 'de facto', amb la cara visible de JxCat a les eleccions generals, ja que la campanya pot començar amb el judici en marxa i Sánchez estarà empresonat. El mateix passarà amb Oriol Junqueras, que va anunciar que concorreria a les generals malgrat que ja era el candidat d'ERC a les europees.

Pel que fa a la resta de les circumscripcions, el també pres polític Josep Rull, que afronta el judici de l'1-O, i l'actual diputat del PDECat Ferran Bel farien tàndem per liderar la candidatura a Tarragona; mentre que Jordi Turull, en la mateixa situació que Rull, seria el cap de llista per Lleida amb una dirigent del PDECat com a número dos. En el cas de Girona, una independent lideraria la llista i Sergi Miquel, fins ara diputat del PDECat, seria el segon de la candidatura. De la llista en quedarien fora els fins ara parlamentaris –enquadrats en el sector més moderat i reticent a la Crida– Jordi Xuclà, Carles Campuzano i la senadora Marta Pascal, tot i que es va presentar a les ternes de la seva assemblea comarcal, a Osona, i en va sortir escollida.

És l'executiva del PDECat la que ha de decidir l'ordre dels seus candidats, escollits en les ternes de la formació, i que es creuaran amb els de JxCat. Després ho ratificarà el consell nacional.

En les negociacions de JxCat i el PDECat, on també ha participat la Crida tot i que no es presenti com a organització a les eleccions, també s'ha intentat arribar a un acord sobre com es prendran les decisions del grup parlamentari de Madrid, fins ara sota l'òrbita de la direcció del PDECat, i quina ha de ser la política al Congrés de Diputats. Dins d'aquest espai conviuen diferents ànimes: la fins ara representada pel portaveu, Carles Campuzano, més partidària de participar amb la governabilitat de l'Estat i la que ha encarnat Nogueras, que ja es va oposar a tramitar els pressupostos si el PSOE no s'avenia a resoldre el conflicte amb Catalunya en un referèndum. De fet, aquest ja va ser motiu de controvèrsia a la reunió del consell nacional de dijous passat, on el mateix Campuzano i la presidenta del consell nacional, Mercè Conesa, que eren partidaris de tramitar els pressupostos, van censurar la "política del no a tot". Les paraules de Conesa van ser replicades pel senador Josep Lluís Cleries, que va criticar que es posicionés sent presidenta del consell nacional.

Aquest dissabte, en una entrevista a l'ACN, Jordi Sànchez ha assegurat que després de les eleccions caldrà seguir dialogant amb Madrid sobre l'autodeterminació.