Jordi Sànchez: "No pretenem posar en risc les nostres vides, no ens hem begut l'enteniment"

"No pretenem posar en risc les nostres vides, no ens hem begut l'enteniment". Així s'ha expressat Jordi Sànchez en una conversa amb 'El Nacional' el mateix dia que va començar una vaga de fam indefinida juntament amb Jordi Turull. El diputat de JxCat ha assegurat que "res està improvisat" i que sap que "no és un joc". Afronta aquesta acció "amb la màxima tranquil·litat" i sabent que "és seriós, que no són focs d'artifici".

Sánchez argumenta que la voluntat és "remoure consciències i cridar l'atenció, posar el focus en una situació injusta". "Des de la presó, l'únic que queda és la vaga de fam, i el moment de fer-ho és ara", ha reblat sobre la situació de bloqueig del Tribunal Constitucional respecte als seus recursos d'empara.

L'objectiu, continua, és que la gent "tingui consciència del que fa el TC, igual com han vist el que passa al Consell General del Poder Judicial". Segons Sànchez, el bloqueig dels recursos busca que quan es pronunciïn els tribunals internacionals, els presos ja estiguin al carrer, perquè "l'impacte que volen evitar és veure's obligats a obrir les presons".

Després de negar que la vaga de fam sigui una proposta de l'ANC, Sànchez també inisteix que es tracta d'una decisió personal, i que hi ha respecte "absolut" per les posicions de cadascú. "Això no és una secta", ha subratllat. En demanar-li si té por, ha apuntat que "no és un tema de por", sinó que no ha fet mai una acció d'aquest tipus i no sap què s'hi pot trobar.

Llum als ulls i força al braç!

Sànchez ha assegurat que tant ell com Turull estan "forts i determinats" en el segon dia de vaga de fam en un missatge aquest diumenge a Twitter, on afegeix: "El vostre suport ens dona les forces necessàries per seguir. El tuit acaba amb la seva ja habitual crida a tenir "llum als ulls i força al braç!" La pàgina web vagadefam.cat que els dos presos van obrir per recollir suports a la seva denúncia ja ha aconseguit 160.000 adhesions en un sol dia de protesta. Turull també ha agraït a través de Twitter les mostres de suport.

El meu cor a Catalunya.

Tallen la Via Laietana en suport als presos

Un centenar de persones ha tallat la Via Laietana aquest diumenge al matí per donar suport als presos en vaga de fam, a l'altura del carrer Jaume I. La concentració ha començat a la plaça Sant Jaume. Els manifestants portaven banderes estelades i han cridat consignes com "Llibertat presos polítics", "In, inde, independència" o "Fora, fora, fora la justícia espanyola". La protesta s'ha difós a través de les xarxes socials, on es poden veure vídeos del tall de trànsit. Els manifestants han cridat els seus contactes a sumar-s'hi.

Les mostres de solidaritat han continuat aquest diumenge també des dels partits independentistes. El diputat d'ERC al Congrés Joan Tardà ha volgut mostrar el seu suport a la decisió de Jordi Sánchez i Jordi Turull. "És una decisió que comporta pagar una penyora, personal i física i que afectarà també a les seves famílies. Només podem dir que estem amb vosaltres", ha reblat Tardà. El republicà ha considerat que "és possible" que calgui tornar a desobeir l'Estat i que una "nova remesa de dirigents polítics catalans" entrin a la presó, però ha assegurat que Esquerra "farà tot el que sigui necessari" perquè això no passi, ja que l'objectiu "prioritari" és "fer possible un diàleg" per fer efectiu el dret a l'autodeterminació.