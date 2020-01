Rull presenta el 155 com una actuació de "debilitat" de l'Estat i afirma: "Els forts pacten, els dèbils imposen"

L'exconseller de Territori Josep Rull ha comparegut aquest dimarts a la comissió del 155 amb el convenciment de ser a la presó per "haver defensat unes idees legítimes i democràtiques". Rull ha denunciat que les compareixences de tots els exconsellers suposen una "anormalitat democràtica", però ha volgut posar en valor l'actitud amb què ha tornat a trepitjar el Parlament, "una actitud constructiva, sense ni odi ni rancúnia". "Això va de democràcia", ha sentenciat.

Cenyint-se al que va suposar l'aplicació de l'article 155, el contingut entorn del qual gira la comissió en què ha comparegut, Rull ha denunciat que "no va ser un element aïllat", sinó "l'expressió més descarnada de la debilitat de l'estat espanyol d'afrontar un plet democràtic". "Els forts pacten, els dèbils imposen", ha afegit. I en aquest sentit, l'exconseller ha retret que l'estat espanyol hagi "gira l'esquena" a la ciutadania a l'hora de resoldre el conflicte polític.

De fet, per a Rull, el govern espanyol va aprofitar la suspensió de l'autonomia per recórrer normatives com la llei del canvi climàtic. "Ens emmanillaven perquè no poguéssim defensar un dels elements més potents de l'agenda modernitzadora del nostre país", ha afirmat. A més, també ha criticat el decret impulsat pel govern espanyol per facilitar el trasllat de seus empresarials fora de Catalunya. "No és fruit de l'atzar còsmic. És conseqüència directa del discurs del rei i de l' a por ellos en versió normativa", ha defensat.

Segons l'exconseller, però, aquest decret va ser neutralitzat per la "potència del teixit productiu català". "Era un decret per confrontar territoris del mateix estat espanyol i per fomentar la por", ha assegurat. Per tot plegat, Rull s'ha refermat en la tesi que el 155 no va ser un element "aïllat, puntual o quirúrgic, sinó que l'actuació de l'Estat continua vigent en aquests moments".

Per això, Rull ha defensat la via del diàleg per resoldre el conflicte català i ho ha fet, especialment, quan s'ha dirigit al representant dels comuns, el diputat Lucas Ferro. L'exconseller ha recordat que, "amb qüestions estratègiques", van ser "capaços d'asseure's i desbloquejar" diverses qüestions amb el grup de Catalunya Sí que es Pot. "Sempre que hi hagi diàleg, nosaltres hi serem", ha afirmat.

Separació de poders "volatilitzada"

D'altra banda, Rull també ha incidit en la judicialització del conflicte català i ha posat el focus en el tractament que han rebut els diferents membres del govern de Carles Puigdemont en funció de la seva activitat política. Així, ha afirmat que els consellers que van deixar la política en el seu moment "no han tingut penes de presó". Un fet que demostra, segons Rull, que el judici del Procés ha estat una "vergonya" i que la separació de poders a l'estat espanyol "ha quedat volatilitzada".

L'exconseller, a més, ha denunciat que la sentència del Procés va més enllà de la condemna dels líders independentistes, ja que suposa –ha dit– que "d'ara endavant, qualsevol manifestació que sigui massa discrepant o massiva pot acabar sent sedició". Ara bé, Rull ha avisat que es mantindran "ferms i serens", ha censurat l'actuació de l'Estat preguntant si "la unitat d'Espanya preval per trepitjar drets i llibertats", i ha acabat la seva intervenció amb una frase que ja va pronunciar davant del jutge del Tribunal Suprem Manuel Marchena: "No hi ha prou presons i prou barrots per tancar l'anhel democràtic d'un poble que vol ser lliure". "Faig política perquè no vull que els nostres fills es facin grans en un país en què, per defensar les seves conviccions, vagin a la presó", ha afegit.