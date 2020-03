Jové i Salvadó s'acullen al dret a no declarar i denuncien una causa contra l'independentisme

Els diputats d'ERC Josep Maria Jové i Lluís Salvadó s'han acollit aquest dimecres al seu dret a no declarar davant de la jutge del TSJC que els ha processat per l'organització de l'1-O i el desplegament de la Hisenda catalana, i que els acusa dels delictes de desobediència, prevaricació, malversació i revelació de secrets. Han optat per aquesta fórmula per denunciar una causa general per criminalitzar l'independentisme i han advertit que la fragmentació de les causes vulnera els seus drets fonamentals i el dret a un judici just.

Els diputats republicans es refermen en la idea de l'autodeterminació com a eina política per desencallar el conflicte amb l'Estat. De fet, Jové ha assegurat abans de comparèixer que encarava la citació "de cara, sense por i sense renúncies", amb "la voluntat de fer sempre allò que trobes més just, i amb la força de saber-nos milers plens de solidaritat i determinació".

Els diputats d'ERC han rebut el suport d'una delegació d'Esquerra Republicana, entre la qual hi havia el vicepresident, Pere Aragonès, els consellers Josep Bargalló i Chakir El Homrani, l’eurodiputada Diana Riba i el president del grup parlamentari d'Esquerra, Sergi Sabrià. També han acudit a la concentració a les portes del tribunal la diputada de JxCat Laura Borràs i els líders de les entitats independentistes Elisenda Paluzie i Marcel Mauri, a més dels membres de la CUP Eulàlia Reguant i Carles Riera.

