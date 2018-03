El Consell General del Poder Judicial multa un jutge de Barcelona amb 600 € per haver parlat de "terrorisme policial" l'1-O en un xat judicial

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha multat el titular del jutjat contenciós administratiu número 17 de Barcelona, Federico Vidal Grases, amb 600 euros per parlar en una cadena de correus electrònics amb altres jutges de "terrorisme policial" o "terroristes uniformats" sobre l'actuació de les forces de seguretat espanyoles l'1-O, i considerar que "sa Borbònica Majestat es mira el melic".

La Comissió Disciplinària del CGPJ considera que és una "falta greu de desconsideració". En les converses per correu electrònic, publicades pel digital 'Ok Diario' el 5 d'octubre -quatre dies abans que obrissin un expedient a Vidal Grases-, un altre jutge contestava que "Pucherón" (Carles Puigdemont), el premiaria amb el càrrec de "president del Tribunal Supremíssim de la República Catalana d'Ikea", tal com va publicar 'Eldiario.es' el 8 d'octubre, però no ha sigut expedientat.

La conversa es va produir el 5 de d'octubre a través d'un canal corporatiu del ministeri de Justícia, és a dir, el correu electrònic oficial de Vidal Grases. Diversos jutges d'arreu de l'Estat van enviar mostres de suport a les forces de seguretat espanyoles a Catalunya i Vidal Grases va respondre el següent, sempre segons 'Ok Diario': "Intervinc perquè no entenc res. Han pegat a algun jutge a Catalunya? L'han vexat, insultat en públic o amenaçat per ser jutge? Si és així, tota la meva solidaritat i repulsió. Amb tot, no en tinc cap notícia, d'això".

Tot seguit, va afegir: "Si no és així, ¿de què ens lamentem? Ningú té res a dir sobre el terrorisme policial que sí que vam patir a Catalunya, ni sobre els 890 ferits que han provocat els terroristes uniformats? Ni sobre els 2,3 milions de persones que s'han vist coaccionades, insultades i menyspreades per voler votar? De veritat que no hi ha res a dir?".

"Fem com la seva Borbònica Majestat i ens mirem al melic per no perdre la plaça o ens enfrontem amb la dura realitat de forma valenta o del contrari sí que tindrem problemes de veritat", prosseguia. Com a postdata assenyalava que no volia "mantenir cap debat" sobre la qüestió i que no tenia intenció de respondre. Però Carlos, un altre magistrat d'un jutjat Social d'una ciutat catalana, expressava ràpidament el seu suport a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional i assenyalava que "el que s'està vivint a Catalunya" és un "cop d'estat en tota regla". "I ens han deixat sols als uns i als altres", lamentava, segons 'Eldiario.es'.

"SEPARATISTS ARE FASCISTS"

L'endemà un altre magistrat es preguntava si els "890 ferits ocasionats pel terrorisme policial" estaven "amagats per la seva seguretat", amb la qual cosa posava en qüestió que fos veritat que hi hagués ferits per les forces de seguretat. Però qui replica amb més duresa és un jutge que exerceix a Extremadura, Mariano. "Si s'imposessin les teves idees, el que no pensés com tu estaria obligat a portar una estrella groga a la toga", escriu. "Això s'arregla amb la llei i amb dues preguntes per als promotors de la rebel·lió i per al líder de la seva policia convertida en policia política: l'estrenyen gaire les manilles? i on prefereix anar, a la presó de Badajoz o a la del Salto del Negro?". Tot seguit tira pel dret i escriu en negre i tot en majúscules: "SEPARATISTS ARE FASCISTS".