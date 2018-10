Junqueras: "No m'agrada el soroll ni la gesticulació que no serveix per a res"

L'exvicepresident del Govern i president d'ERC, Oriol Junqueras, ha dit en una entrevista per escrit i publicada al programa Informe Semanal de TVE que no li agrada "el soroll ni la gesticulació que no serveix per a res, confio que es dediquin les energies a allò que serveixi més als ciutadans".

En les respostes escrites des de la presó de Lledoners, el líder independentista ha rebutjat "qualsevol expressió violenta" i ha titllat d'"error incomprensible que algú cregui que amb incidents s'aconsegueix alguna cosa", en referència als altercats que van ocórrer a Barcelona durant el primer aniversari de l'1-O. Preguntat sobre la via unilateral, ha exposat que "en el programa electoral d'ERC del 21-D es parlava d'establir una relació bilateral (amb l'Estat)" i que, a hores d'ara, el partit es manté "en aquesta posició".