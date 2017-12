Junqueras rebutja la unilateralitat per demanar al Suprem que li permeti fer campanya

Unilateralitat o no unilateralitat? Com diria l'escriptor, aquesta és la qüestió. A ERC reivindiquen amb orgull que no se'ls pot qüestionar el compromís amb la independència, però el seu marge de maniobra s'estreta en una campanya en què tenen al cap de llista a la presó i, de moment, una desena d'investigats més pels preparatius del referèndum i la declaració d'independència del 27 d'octubre. Aquest diumenge el partit introduïa per primer cop la unilateralitat en campanya, un concepte que el seu president, Oriol Junqueras, rebutja per poder sortir de la presó. Eren primer Antoni Castellà i després Marta Rovira els que recordaven que seria l'Estat qui obligaria els independentistes a tornar a optar per aquesta via en cas que bloquegés el diàleg després del 21-D. Aquest mateix dilluns des de Terrassa Rovira hi ha insistit: "A Rajoy només cal dir-li que si no vol que hi hagi mesures unilaterals, que no s’aixequi de la taula de negociació".

"La persistència en l'acció unilateral es basa en percepcions subjectives i no en realitats. La realitat és que l'escenari polític actual és el d'acatament del 155 de la Constitució, el del sotmetiment a un procés electoral, el del cessament del Govern, i el de la proposta (almenys en el que afecta el meu client) d'escenaris de diàleg i resolució bilateral dels conflictes polítics". És l'escrit que l'advocat de Junqueras, Andreu Van den Eynde, va fer arribar al Tribunal Suprem el 7 de desembre i que s'ha fet públic aquest dilluns.

L'advocat del vicepresident de la Generalitat reclama que es revoqui la presó provisional sense fiança que el jutge Pablo Llarena li va mantenir ara fa una setmana, quan va deixar en llibertat sis dels consellers empresonats. Segons Van den Eynde, el risc de reiteració delictiva -el motiu que va argumentar el Suprem per mantenir-lo entre reixes- no és explícit, ni objectiu ni actual. L'advocat al·lega que Junqueras, com a candidat a les eleccions del 21-D, "no pot reiterar el delicte i aquesta realitat és incontestable". La determinació del vicepresident és, segons ell, "ferma i real" en un programa polític "pacífic" que es basa en el diàleg.

"No pot mantenir-se a la presó un actor polític durant tota la campanya i durant els mesos en què es pugui demorar la conformació d'un Govern, ja que durant aquest temps no hi ha risc de reiteració", defensa el lletrat. Van den Eynde destaca que la interlocutòria del Suprem per mantenir Junqueras a la presó no fa referència a la declaració de l'1 de desembre del vicepresident. Segons l'advocat, també és "rellevant" que el jutge no aconsegueixi "explicitar degudament" la seva "diferència de tracte" entre els membres sobiranistes de la mesa del Parlament i Junqueras.

Desconeix l'origen del document 'Enfocats'

L'advocat critica que Llarena tingués en compte que els membres de la mesa van afirmar que "qualsevol actuació en una futura activitat política s'ha d'ajustar a la legalitat", una situació que contrasta amb l'actitud vers Junqueras, de qui Llarena encara considera que pot reiterar en el delicte pel qual se l'investiga. De fet, és a través de l'informe 'Enfocats', un document "apòcrif" que la Guàrdia Civil va trobar en l'escorcoll a la casa de l'exsecretari general d'Economia, Josep Maria Jové, del passat 20 de setembre. El document, que parla, entre altres coses, de l'existència d'un comitè estratègic i un altre d'executiu que s'encarregarien de coordinar el pla independentista, serveix perquè Llarena argumenti que Junqueras, com a membre de la cúspide de l'organització, podria ser un dels responsables de futures accions "violentes i tumultuoses".

Junqueras manifesta en l'escrit enviat al Suprem que desconeixia "completament" l'existència d''Enfocats' i que la informació que conté aquest document no ha estat elaborada "per cap dels investigats ni per encàrrec seu". "Es convindrà que, perquè un document contingui una mínima versemblança hauria de contrastar-se amb la realitat objectiva, sense especular", recorda l'advocat del vicepresident. "Doncs bé, el referèndum de l'1 d'octubre no està ni tan sols recollit en el document. Algú, des de la més honesta convicció, pot pensar que si aquest document fos real i representés un full de ruta, no preveiés el referèndum d'autodeterminació?", conclou.

"No s'exterioritza com es podria arribar a cometre per part de Junqueras un delicte de rebel·lió en les actuals circumstàncies", apunta el lletrat, que qüestiona "en quins fets objectius, racionals i actuals es basa per sostenir que això és possible".

Van den Eynde defineix el vicepresident de la Generalitat com una persona pacifista: "Si Junqueras ha de tenir algun paper en política, és precisament el de treballar en contra del que representa l'acció violenta". I afegeix que la seva llibertat "juga a favor de la contenció de qualsevol risc d'explosió violenta". L'advocat recorda, a més, que el mateix jutge Llarena ha indicat que Junqueras "ha atès les cites judicials" i ho aprofita per concloure que "qui respecta la legalitat" en un procediment penal contra ell "ho fa amb totes les seves conseqüències".