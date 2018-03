Juristes catalans no veuen cap delicte de rebel·lió en la causa de l'1-O i troben "desproporcionada" la presó

Diversos col·lectius de juristes catalans -com el Col·lectiu Praga, Drets, Coordinadora de l'Advocacia de Catalunya, Juristes pels Drets Humans i ServidorsCAT- critiquen la interlocutòria de processament del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, perquè consideren que no existeix el delicte de rebel·lió perquè no va existir "cap aixecament públic ni violent". Els juristes també consideren que no es poden acreditar supòsits que demostrin un delicte de "malversació de fons públics" perquè ho ho ha fet cap institució "de verificació de comptes públics".

Sobre la interlocutòria de Llarena en què va decretar presó provisional per a Turull, Rull, Romeva, Forcadell i Bassa, els juristes consideren una mesura "sobrera, desproporcionada i, fins i tot, cruel". Els cinc col·lectius que han emès un comunicat conjunt defensen que les actuacions de cap dels empresonats han demostrat que hi ha "risc de fuga, de reiteració delictiva ni de destrucció de proves".

A més, els juristes consideren que les "valoracions sobre la ideologia dels processats són frontalment contràries als drets fonamentals de llibertat ideològica i de participació política". Per tot plegat, el manifest recorda que les actuacions "de l'estat espanyol" que intentin impedir que els diputats exerceixin de forma "legítima" els seus càrrecs -com ser investit president de la Generalitat- "vulneren el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics del 1966 i altres normes i principis democràtics universals". Els cinc col·lectius de juristes acaba el manifest exigint l'alliberament de tots els empresonats i "respecte" per les institucions de Catalunya.