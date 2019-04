JxCat acusa Tajani de voler Puigdemont a la presó i afirma que serà Luxemburg qui decidirà sobre la seva immunitat

Reacció de JxCat a l'informe dels serveis jurídics del Parlament Europeu, encarregat pel president de la cambra, Antonio Tajani, que assegura que Carles Puigdemont haurà de recollir l'acta d'eurodiputat físicament a Madrid. La número dos de la llista al Congrés, Laura Borràs, ha acusat Tajani de voler Puigdemont a la presó, i ha avisat que serà Luxemburg qui decidirà sobre la immunitat de l'expresident de la Generalitat. En un acte a Vilanova i la Geltrú (Garraf), el portaveu parlamentari de JxCat, Albert Batet, ha assegurat que l'Estat i l'Eurocambra volen apartar Puigdemont perquè representa les "victòries" des de l'1-O.

Per la seva banda, des de Mataró, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha criticat Tajani per "haver tingut la barra" de dir que Puigdemont "no tindrà immunitat". Segons el cap de l'executiu, qui té la competència per dir-ho és el Tribunal de Justícia de la Unió Europea de Luxemburg. "Vostè no té res a dir en aquesta qüestió, per tant una mica de respecte a la democràcia i a la justícia", ha dit, malgrat que Tajani és president de l'Eurocambra, que és per on es presenta Puigdemont el proper 26 de maig.

Al seu torn, Míriam Nogueras ha cridat a omplir les urnes de "Puigdemont": "Fem gran el que volen fer petit".

A l'inici de l'acte a Mataró de JxCat, hi havia una desena de simpatitzants del partit d'extrema dreta Vox per protestar contra l'esdeveniment de la formació independentista.