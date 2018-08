JxCat es reunirà amb Puigdemont a Bèlgica la setmana que ve per inaugurar el curs polític i abordar la tardor

Els diputats de Junts per Catalunya s'han reunit a porta tancada aquest matí per tractar el nou curs polític. Quan falta una setmana justa perquè el president, Quim Torra, exposi en una conferència el seu pla per "fer efectiva la República", que ahir va abordar també amb l'expresident Carles Puigdemont a Waterloo, el grup parlamentari ha debatut quina serà l'acció política dels pròxims mesos i el calendari més immediat.

Segons expliquen fonts parlamentàries de JxCat a l'ARA, la setmana que ve, després de la conferència de Torra, els diputats es traslladaran a Bèlgica –probablement del 5 al 7 de setembre– per preparar amb l'expresident Puigdemont el paper de JxCat al Parlament en una tardor clau. La cambra catalana engegarà el nou període de sessions el 2 d'octubre –just l'endemà de l'aniversari de l'1-O– amb el debat de política general, on fonts de JxCat assumeixen que el caràcter de les resolucions dels grups independentistes serà reivindicatiu de la jornada de votació i també amb la mirada posada al judici contra els dirigents independentistes. Abans, però, hauran de resoldre la qüestió dels diputats suspesos pel jutge Pablo Llarena, que va obligar a finals de juliol el president del Parlament, Roger Torrent, a desconvocar el ple pel desacord entre els republicans i JxCat.

D'acord amb les fonts consultades, aquest dimarts no s'ha parlat de les suspensions dels diputats empresonats i a l'exili, però admeten que s'ha de resoldre aviat. "Això està en mans de Waterloo", apunta un dels consultats. Segons fonts coneixedores, un dels escenaris que es valoren dins de JxCat és que les suspensions es votin al ple del Parlament: que s'hi doni tràmit portant-les a la comissió de l'estatut del diputat i després sotmetre-ho a votació del plenari.

Una de les qüestions que s'abordarà a Brussel·les, tot i que encara no hi ha l'ordre del dia tancat, és la Crida. Abans de les vacances d'estiu, la plataforma de Puigdemont, Jordi Sànchez i Quim Torra reunia 50.000 inscrits i estava previst que aquesta tardor es reunissin tots els adherits en una convenció per decidir si es constituïa en partit polític.