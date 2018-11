JxCat impulsa una comissió per investigar les "activitats irregulars" de la família reial

Junts per Catalunya sol·licitarà la creació d'una comissió d'investigació al Parlament sobre les "activitats irregulars" de la família reial espanyola. En concret, el vicepresident de la cambra, Josep Costa, ha dit que aquesta comissió hauria de tenir tres eixos d'investigació: el rol del monarca en la fugida d'empreses després del referèndum de l'1 d'octubre; la "corrupció" vinculada a la xarxa familiar, en al·lusió a Iñaki Urdangarin, que està complint pena de presó; i els possibles paradisos fiscals vinculats a la família reial.

"Hi ha una majoria parlamentària suficient per tirar endavant la comissió d'investigació i perquè aquestes activitats no quedin impunes", ha expressat Costa, que ha explicat que traslladaran la proposta als partits que s'han posicionat en contra de la monarquia espanyola al Parlament (ERC, els comuns i la CUP). En aquest sentit, Costa ha recordat que, malgrat que el govern espanyol ha impugnat la reprovació de Felip VI i que el Tribunal Constitucional l'ha suspès, "la majoria de la societat catalana" és contrària a la monarquia espanyola.

ERC s'acabarà sumant a la comissió d'investigació, segons ha explicat la seva portaveu, Marta Vilalta "Som un partit republicà, a més d'independentista i sempre hem volgut evidenciar que la monarquia no té cap mena de sentit. Estem d'acord en treballar per demostrar que aquest és un sistema caduc", ha explicat en roda de premsa.

Investir Carles Puigdemont

Per la seva banda, el portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, ha urgit el president del Parlament a convocar la comissió corresponent per engegar la reforma del reglament del Parlament –que, tal com avança avui l'ARA, Roger Torrent té previst convocar aquesta setmana–. Per a Pujol, a banda de la investidura a distància i l'actualització dels tràmits parlamentaris a les noves tecnologies, la reforma també ha d'incloure les "bones formes" per evitar que el ple es converteixi en una "taverna a les quatre matinada". D'aquesta manera, el portaveu adjunt s'ha referit a la situació que es va viure la setmana passada al Parlament entre Ciutadans i els grups independentistes: el portaveu de la formació taronja, Carlos Carrizosa, va amenaçar el republicà Ruben Wagensberg per haver-li dit "feixista". Tanmateix, ha aclarit que la reforma no ha d'anar encarada a endurir el règim sancionador sinó a tractar les formes amb què s'han de comportar els diputats al plenari.