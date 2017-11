L'ANC prepara un concert per la llibertat dels presos polítics per al 2 de desembre

L'ANC prepara un concert per la llibertat dels presos polítics, i té previst celebrar-lo el 2 de desembre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Aquest dimarts, el vicepresident de l'entitat, Agustí Alcoberro; el productor de l'acte, Linus Puchas, i la productora artística, Gemma Recoder, presentaran tots els detalls en roda de premsa.

No és la primera vegada que l'ANC organitza un concert d'aquestes característiques. Juntament amb Òmnium, el 2013 van tirar endavant el Concert per la Llibertat que es va fer al Camp Nou i on van participar diferents artistes del panorama musical català i internacional. La reivindicació, en aquell cas, era el dret a decidir el futur polític de Catalunya.

Paral·lelament al concert per demanar la llibertat dels consellers empresonats i dels líders de les entitats sobiranistes, l'ANC també continua tirant endavant la caixa de resistència per recollir fons per pagar les fiances dels empresonats. L'entitat ja va abonar les fiances que va sol·licitar el jutge Pablo Llarena pels membres de la mesa del Parlament.

El concert es farà just tres dies abans que comenci la campanya electoral de les eleccions del 21 de desembre, marcades per l'excepcionalitat de tenir una part del Govern empresonat i una altra part a Brussel·les.