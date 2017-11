L'independentisme es quedaria a les portes de la majoria absoluta segons apunten les darreres enquestes

Segons l'enquesta de El País, es produiria un empat en vots entre el bloc independentista i el constitucionalista amb un 46% de sufragis quan a les eleccions de 2015 l'independentisme va aconseguir 47,7% i els tres partits constitucionalistes van sumar un 39,1%. Les forces independentistes també podrien perdre la majoria absoluta per un escó segons aquesta enquesta que es va realitzar entre els dies 20 i 22 d'aquest mes, quan ja estava clar que hi haurà tres llistes independentistes i havia estat descartada una candidatura unitària. El sondeig pronostica una participació del voltant del 80%, la més elevada en unes eleccions catalanes, i registra un 23% d'indecisos, la majoria dones de més de 65 anys i residents a la província de Barcelona.

L'enquesta de Metroscopia prediu que l'independentisme aconseguiria 67 escons i es quedaria a un de la majoria absoluta, enfront dels 72 que tenia en l'anterior Cambra. ERC seria el partit més votat -amb el 26,5% i 39 diputats- mentre que Junts per Catalunya (la marca electoral del PDeCAT) aconseguiria el 13,6% i 21 escons. La CUP sumaria 7 parlamentaris i el 5,9% dels vots. Si es confirma aquest escenari no seria possible investir un president independentista si no obté el suport de Catalunya a Comú, que aconseguiria vuit diputats, tres menys dels que tenia Catalunya sí que és Pot.

Ciutadans és la formació que pujaria més consolidant-se com la principal força de l'oposició, amb el 25,3% dels vots i 35 diputats. D'aquesta manera, Inés Arrimadas capitalitzaria el vot contrari a la independència en detriment del PP, que quedaria com l'última de les set formacions del Parlament. La llista encapçalada per Xavier García Albiol aconseguiria el 5,8% dels vots i sis diputats, perdent-ne cinc respecte fa dos anys. El PSC també es beneficiaria de l'increment de la participació. La llista encapçalada per Miquel Iceta, que va assolir 16 diputats el 2015, ara en podria guanyar 4 amb un 14,9% de vots, xifres molt similars a les de 2012, quan els socialistes catalans defensaven la consulta legal i acordada. L'augment de vot s'explicaria també pel suport que han mostrat a la candidatura socialista els exdirigents d'Unió.

L'enquesta de La Razón deixa l'independentisme a dos escons de la majoria absoluta i situa el bloc independentista un punt per sota (43,4 %) del constitucionalista (44,9%). Les tres formacions independentistes baixarien de 72 a 66 diputats, quatre dels quals els perdria la CUP, que passaria de 10 a 6. ERC seria la força més votada amb 40 escons, doblant la llista de Puigdemont, que es quedaria amb només 20. Els constitucionalistes creixerien en set parlamentaris respecte les anteriors eleccions i passarien de 52 a 59. Cs en guanyaria quatre, de 25 a 29; el PSC n'obtindria tres més, de 16 a 19; i el PP es mantindria amb 11 diputats. L'aposta transversal del PSC, després de barrejar en la seva llista a Ramon Espadaler amb Carlos Jiménez Villarejo, millora posicions, agafant vot dels d'Ada Colau, que es quedaria amb deu diputats, un menys que els que va assolir el 2015, però amb la clau de nou de la governabilitat.