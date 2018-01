Llaços grocs per fer presents els presos polítics i els diputats a Brussel·les en el primer ple de la legislatura

Els presos polítics i els diputats a Brussel·les són presents aquest dimecres al Parlament. El ple s'ha reunit per primera vegada després de la declaració d'independència del passat 27 d'octubre, i quatre escons buits, amb un gran llaç groc en cada seient, s'han convertit en el símbol dels últims mesos, des de la intervenció de l'autogovern i l'aplicació de l'article 155. Res és normal malgrat la voluntat expressada per Roger Torrent, que avui ha estat triat president de la mesa del Parlament, de "tornar a la normalitat". Amb un to "malgrat tot" optimista, Torrent ha assegurat que els nomenaments dels membres de la mesa la "recuperació d'un òrgan clau", i una primera passa cap a la "recuperació de la sobirania".

Torrent ha insistit en la seva primera intervenció com a president del Parlament en denunciar l'anomalia d'iniciar una legislatura amb "escons buits". "En aquest parlament hi ha 135 veus. I jo haig de defensar el dret d'expressió de totes elles", ha justificat el seu discurs: "Per damunt de les conviccions, hi ha els principis".

Aquest és el primer ple que se celebra amb el banc del Govern buit, tal com ha recordat Ernest Maragall, que forma part de la mesa d'Edat. "Ara hauria de dir: bon dia, president. Bon dia, consellers. Però ja ho veuen, ni el president ni els generat membres del Govern seuen al lloc que els tocaria. Alguns són presoners, d'altres a l'exili, d'altres destituïts...", ha assegurat, amb unes paraules que han arrencat retrets i comentaris en veu alta de l'oposició.

Maragall, però, ha continuat, deixant clar que, en condicions normals qui no hi seria a la cambra seria ell: "Sense eleccions imposades jo no seria aquí, podria seguir sent un ciutadà políticament compromès, però més com a espectador que com a actor", ha dit. En una intervenció sentida, Maragall ha assegurat que "sent" una "acumulació d'indignació enfront les agressions que cada dia vivim, i una creixent suma de raó i raons, de conviccions afermades sobre el futur del país". Un futur, ha afegit, que passa perquè Catalunya camini cap a un "país nou, just i lliure". Les seves paraules han estat recriminades per la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, que ha qualificat el discurs el discurs de "míting d'ERC".

Els diputats independentistes també s'han col·locat un llaç groc a la solapa, de la mateixa manera que els centenars de persones que s'han concentrat als voltants del Parc de la Ciutadella per seguir la constitució del Parlament a través d'una pantalla gegant situada al Passeig Picasso, equipats també amb estelades, gorres i bufandes grogues. Des d'aquest carrer, les intervencions de la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, no són benvingudes: "Fora", contesten quan demana la paraula.

Delegació del vot de Junqueras, Forn i Jordi Sànchez

La Mesa d'Edat ha acceptat la delegació del vot d'Oriol Junqueras, Joaquim Forn i Jordi Sànchez, els tres diputats que són a la presó, davant les protestes de Ciutadans i el Partit Popular. El PSC, en canvi, s'ha mostrat favorable a la decisió. De fet, el líder socialista, Miquel Iceta, ha demanat la paraula per desmarcar-se del posicionament de la resta de partits constitucionalistes: "La mesa d'Edat ha pres una bona decisió acceptant la delegació del vot dels diputats empresonats", ha recalcat.

Se sentien aplaudiments a l'hemicicle cada vegada que es cantava un nom dels que no hi són: Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Toni Comín, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Meritxell Serret i Jordi Sànchez. D'aquests, només els tres que són a la presó han votat la presidència de la mesa, per a la qual s'ha decidit, en segona votació, la figura de Torrent. El motiu és que ni Junts per Catalunya ni ERC han demanat avui la delegació del vot per a Puigdemont i la resta de consellers exiliats. Tot i així, Arrimadas ja ha anunciat que recorrerà la delegació del vot també per als presos. Jordi Turull ha dipositat a l'urna el vot delegat de Joaquim Forn i Jordi Sànchez, mentre que Marta Rovira ho ha fet per Oriol Junqueras.

"Avui hauria d'haver estat al Parlament representant el poble que m'ha escollit, però Rajoy m'ho ha impedit", ha protestat Toni Comín en un tuit. Per la seva banda, Lluís Puig ha publicat un missatge explicant que segueix el ple "des de l'exili forçat amb tota l'energia que ens dona recuperar el nostre Parlament".

Quina il·lusió avui si hagués pogut votar al @parlament_cat

Ho seguim des de l'exili forçat amb tota l'energia que ens dóna recuperar el nostre parlament — Lluís Puig i Gordi (@PuigGordi) 17 de enero de 2018

La mateixa operació s'ha repetit per triar els vicepresidents de la mesa, així com els aplaudiments cada vegada que sonava el nom d'algun diputat que no ha pogut ser a l'hemicicle. José Maria Espejo-Saavedra (Cs) i Josep Costa (Junts per Catalunya) han estat triats vicepresidents de la mesa. En acabar la votació, s'ha donat la mà efusivament amb Torrent. Els quatre secretaris de la mesa del Parlament són Eusebi Campdepadrós (JxCat), David Pérez (PSC), Joan García (Cs) i Alba Vergés (ERC). En acabar les votacions, la portaveu de Catalunya en Comú - Podem, Elisenda Alamany, ha lamentat l'escassa presència de dones a la mesa, que "no reflecteix la pluralitat d'aques país".