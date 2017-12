Llarena i el cafè per a tothom

El magistrat Pablo Llarena té tot el cap de setmana per decidir si revisa la presó, com demanen els 10 imputats, o manté la mesura cautelar que demana la fiscalia. Argumentar la llibertat pot resultar molt més difícil del que sembla.

És la seva primera decisió d’envergadura. Ja va dictar la presó eludible amb fiança per als cinc membres de la mesa del Parlament, però s’ha de matisar aquella decisió. El Parlament, segons la querella, era un dels fronts de la rebel·lió. El comitè estratègic, segons va recordar ahir el fiscal Jaime Moreno, estava format per membres del Govern i els presidents de l’ANC i Òmnium. La decisió supera àmpliament, en importància, la que va adoptar per a Carme Forcadell. A ells ningú els havia enviat a presó. Llarena no havia de decidir sobre la seva llibertat. En cas que ara opti per aquesta opció, el magistrat ha d’argumentar per què un mes després excarcera els consellers que Carmen Lamela va enviar a la presó el 2 de novembre. Ha de fonamentar, a més, per què decreta la llibertat per als Jordis quan Lamela i la sala penal de l’Audiència van confirmar la presó.

Llarena va reunir ahir els advocats per deixar clar que es parlaria de la mesura cautelar -i no dels fets de la querella- i que posposaria la decisió fins dilluns. Què passava? Primer, el magistrat volia transmetre la imatge que no hi havia un plat precuinat, que la decisió no estava predeterminada. Però, també, que no ho tenia clar i esperava que la compareixença l’ajudés a decidir si servirà cafè per a tothom o només per a alguns. En altres paraules, si deixarà els deu en llibertat provisional sota fiança o en deixarà alguns a la presó.

El jutge té en compte el 21-D i que el pluralisme polític és un valor superior de l’ordenament jurídic. Alhora, creu que el delicte de rebel·lió que s’està investigant té fonament, segons va relatar en la seva primera interlocutòria . Junqueras és la peça més difícil perquè segons els informes de la Guàrdia Civil, que són els que inspiren la fiscalia, és l’home clau com a vicepresident. ¿Fins a quin punt els membres d’ERC han convençut Llarena que el seu partit no tornarà a transitar pel mateix camí que va conduir a l’aplicació del 155? Junqueras només va respondre al seu advocat. Ahir no va fer un esforç especialment superior al del 2 de novembre. ¿El traurà ara de la presó? Puigdemont i Mas tampoc hi han ajudat -més aviat el contrari- demanant que diguin el que sigui per sortir de la presó. Això vol dir prometre coses que no compliran.

El fiscal Moreno va evocar precisament la via Barrufet: una declaració espontània i sincera, diferent de la dels consellers. Llarena encara tindrà present un altre element: dilluns a les 9 del matí comença la vista a Brussel·les per resoldre l’extradició de Puigdemont i els quatre consellers. Vol enviar un missatge: que la justícia espanyola funciona.