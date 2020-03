La negociació per al futur de JxCat continua a Lledoners

La negociació entre els diferents actors de l'espai de JxCat continua, en aquest cas a Lledoners. Segons ha avançat El Nacional i ha pogut confirmar l'ARA, el president del PDECat, David Bonvehí, s'ha desplaçat a la presó situada a Sant Joan de Vilatorrada (Bages) per reunir-s'hi amb Jordi Sànchez i Toni Morral, president i secretari general de la Crida. La situació, com ha anat explicant l'ARA des de dilluns, és de caixa o faixa, segons diversos dirigents consultats.

L'objectiu de la trobada, segons fonts coneixedores, és que el líder del PDECat traslladi als responsables de la Crida el contingut de la llarga conversa que va mantenir ahir amb l'expresident de la Generalitat i un dels impulsors del partit groc, Carles Puigdemont, a Brussel·les (Bèlgica). Segons aquestes fonts, la situació està "encallada" després d'aquesta entrevista, que va acabar sense acord. Les veus consultades esperen que la reunió d'avui serveixi per "començar a tancar el tema".

Les visites de Bonvehí a Lledoners són freqüents; han arribat a tenir caràcter setmanal. Allà, ell i Sànchez negocien sobre com encaixar les peces del puzle en què s’ha convertit l’espai de JxCat. Però, en aquesta ocasió, la trobada pren més importància perquè arriba tan sols 24 hores després de la reunió amb Puigdemont. No és tan habitual que el president del PDECat es desplaci a Brussel·les per implicar l'expresident en les negociacions.

L'entrevista va arribar en un moment clau per al futur immediat de la galàxia postconvergent, en què fins i tot no es descarta el trencament entre el PDECat i la Crida. Hi ha diverses sortides sobre la taula: d'una banda, mantenir vives les dues organitzacions (el PDECat i la Crida) i fer un pacte de coalició cada cop que s’hagi de concórrer a una cita electoral. Aquesta idea és la que proposa el Partit Demòcrata.

D'altra banda, l’alternativa, que des de l’inici de la negociació ha plantejat Jordi Sànchez, passa per fer foc nou: deixar de banda les estructures del PDECat i, si cal, també les de la Crida, i forjar un nou partit polític a partir de l’adhesió de les militàncies de les dues formacions i dels independents del grup al Parlament. L’opció descartada, a hores d’ara, és la proposta inicial del partit de Bonvehí: que els independents s’incorporessin al partit després de canviar-li el nom i batejar-lo com a JxCat.