Lliures decideix no concórrer a les eleccions perquè no creu que obtingués representació

Tot i aconseguir els avals necessaris a les quatre demarcacions, Lliures ha anunciat que no concorrerà a les eleccions del 21 de desembre perquè no veu perspectives d'assolir bons resultats. "L'absoluta radicalització de la vida política a Catalunya ha dificultat que el catalanisme de centre i moderat pugui aspirar a obtenir representació parlamentària", assenyala la formació hereva d'Unió en un comunicat. El partit liderat per l'exconseller Antoni Fernàndez Teixidó assegura que el context de polarització, "tan perjudicial com evident, entre els maximalismes unionista i independentista, dificulta molt que el centre catalanista arribi a ser una solució al greu conflicte existent".

La formació hereva d'Unió afegeix en la seva nota que continuarà amb la tasca política "més enllà de la convocatòria electoral" i reconeix que és, encara, un actor modest en l'escena política catalana i que li ha faltat capacitat per abordar l'avançament electoral. Recorden que mai han renunciat a les seves idees per la voluntat de ser present a les administracions catalanes i han assegurat que ho estaran defensant les seves idees "sense cotilles fruit d'aliances oportunistes, contra natura i de tall abast". "Hem intentat construir una plataforma electoral de centre catalanista, en aquesta ocasió, lamentablement, no ha estat possible", han conclòs. E l partit convida la seva militància a "participar activament" en les eleccions del 21-D atenent a la "consciència individual" i sempre en defensa del catalanisme polític de centre.