Valls dona marge a Cs i insta els socialistes a abstenir-se a Andalusia per "frenar el joc de l'extrema dreta"

El candidat a l'alcaldia de Barcelona Manuel Valls surt al pas de la polseguera aixecada per l'acord de govern que permet l'entrada de Vox a la mesa del Parlament d'Andalusia. "El programa de govern porta clarament la marca progressista de Ciutadans", ha explicat Valls en un comunicat, i ha matisat: "no planteja una amenaça contra l'autonomia, no té res a veure amb les propostes de Vox".

Malgrat que l'ex primer ministre francès afirmava fa tan sols unes setmanes que no hi podia haver cap pacte amb Vox, la via escollida pel partit que ha donat suport a la seva candidatura a la capital catalana ha anat en un altre sentit. Valls, però, ha insistit que és un "candidat independent que s'ha compromès amb una proposta de canvi" i que treballarà per una ciutat "oberta, global, innovadora, tolerant, respectuosa i democràtica".

En aquesta línia, l'ex socialista francès ha reiterat la predisposició de la seva plataforma als "pactes d'estat" entre forces "constitucionalistes" per tal de "marcar distàncies" entre els "populistes de l'esquerra, els separatistes i els ultres de la dreta més reaccionària". Així, després de posar el focus en els partits sobiranistes a Catalunya, Valls deixa espai als dubtes sobre el trontoll al pacte amb Cs per a les municipals de Barcelona i no en tanca la porta de manera definitiva: "No acceptaré a la meva plataforma ningú que doni legitimitat a aquests grups radicals", ha expressat. I ha manifestat: "Caldrà esperar i analitzar l'escenari que sorgeixi d'aquest diàleg polític".



Valls, però, tampoc no ha desaprofitat l'ocasió per assegurar que "amb Vox a Andalusia, els separatistes a la Generalitat i els populistes d'Ada Colau" al consistori barceloní, "cal més que mai disposar de líders capaços de frenar els radicals". Una crida que ha llançat directament als socialistes andalusos, a qui ha instat a l'abstenció per facilitar un govern del PP i Ciutadans, ja que, ha assegurat, evitaria "aixecar sospites" que des de l'oposició el PSOE de Susana Díaz "vol fer el joc a l'extrema dreta".