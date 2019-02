Marchena opta per una sessió maratoniana tot i les queixes d'algunes defenses pel cansament dels presos

El president del tribunal del judici al Procés, Manuel Marchena, ha optat aquest dimecres per una sessió maratoniana d'interrogatoris, que han començat a les 10 del matí amb el de l'exconseller de Territori, Josep Rull, i s'han allargat -amb diverses pauses, la més llarga de dues hores per dinar- fins les 21.30 hores, amb el de l'exconseller de Justícia, Carles Mundó. Una situació que ha incomodat algunes defenses. L'advocat de Jordi Sànchez, Jordi Pina, ha lamentat la situació i ha recordat al jutge que els presos polítics es lleven a les 6 del matí per sortir cap al tribunal a les 6.45 h. És a dir, al final de la sessió portaven gairebé setze hores desperts i gairebé dotze des que han entrat a la sala. Pina ha denunciat el cansament dels presos, que ni tan sols s'han pogut dutxar al matí, segons ell per la urgència amb la qual han de sortir cap al tribunal.

"La idea és poder acabar com abans millor", li ha replicat Marchena, que ha explicat que, quan ha consultat la possibilitat de seguir la sessió al lletrat de Mundó, Josep Riba, ha rebut una resposta afirmativa. "Lamento els inconvenients que hagi pogut causar", ha expressat Riba quan ha tingut l'ús de la paraula. Mundó ha sigut l'últim, però abans havien intervingut l'exconsellera de Governació, Meritxell Borràs; la de Treball, Dolors Bassa, i el de Territori, Josep Rull. Tots ells han decidit respondre tant als seus advocats com a les acusacions (excepte a Vox).

La intenció del tribunal és accelerar els interrogatoris dels processats per no encavalcar-los amb els dels testimonis, que comencen dimarts que ve. De fet, també s'ha habilitat dilluns que ve -no divendres- per si no s'haguessin pogut completar demà els que queden -Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i Santi Vila-. Fins ara, les sessions havien acabat al voltant de les sis de la tarda i havien començat a les deu. Tot i la jornada maratoniana d'aquest dimecres, Marchena ha decidit que aquest dijous la sessió comenci a l'hora habitual i s'ha desdit del que pocs minuts abans havia plantejat a les defenses: començar una hora més tard perquè els seus clients arribessin més descansats.