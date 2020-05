Marlaska cessa Diego Pérez de los Cobos, el coordinador del dispositiu policial de l'1-O

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destituït el cap de la Guàrdia Civil a Madrid, Diego Pérez de los Cobos, per "pèrdua de confiança", segons han manifestat a l'agència Efe fonts del ministeri. De tota manera, no han revelat els motius pels quals Interior ha perdut la confiança amb el coronel. Pérez de los Cobos va ser qui va coordinar el dispositiu policial de l'1-O. En aquell moment era el director del gabinet de coordinació i estudis que depenia de la secretaria d'estat de Seguretat.

El 23 de setembre del 2017, el coronel de la Guàrdia Civil va assumir la coordinació de tots els cossos policials amb presència a Catalunya, és a dir, va intentar agafar el timó dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per tal de desplegar un operatiu conjunt que servís per frenar el referèndum de l'1-O. Els dies previs al referèndum, però, van aflorar les discrepàncies entre Pérez de los Cobos i el major dels Mossos Josep Lluís Trapero per la coordinació policial l'1 d'octubre.

De fet, les actuacions de tots els cossos policials van ser desiguals. Durant la seva declaració com a testimoni en el judici al Procés, Pérez de los Cobos va posar en dubte l'actuació dels Mossos el dia del referèndum, apuntant directament al major del cos, Josep Lluís Trapero, acusant-los de passivitat. En canvi, va minimitzar les càrregues policials de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional durant l'1-O i va assegurar que "en cap cas" va intervenir "sobre votants pacífics, persones grans o nens".

Uns mesos mes tard de l'octubre 2017, concretament, l'abril del 2018, el govern de Mariano Rajoy va ascendir Pérez de los Cobos a cap del comandament de la Guàrdia Civil a Madrid, per substituir Santiago Caballoero, que va deixar el seu càrrec.