Marxa groga de Calella a Pineda contra els cossos de seguretat espanyols

La Forja, organització juvenil de l'Esquerra Independentista, i altres entitats i col·lectius de l’Alt Maresme han convocat una marxa groga el proper dimecres 3 d’octubre que anirà des de Pineda de Mar fins a Calella per denunciar la violència policial de l'1-O i reclamar la sortida de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional de Catalunya coincidint amb el primer aniversari de l’aturada general de país. Aquests dos municipis del Maresme allotjaven en diferents hotels els agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil que van actuar contra el referèndum i el mateix dia 1 es van viure escenes de tensió quan un nombrós grup d'independentistes els van recriminar la seva actuació quan tornaven als hotels. L'objectiu és, com diuen els organitzadors de la marxa, "mobilitzar tota la gent que aquells dies van sortir a defensar els seus pobles i a denunciar la violència de l’1 d’octubre".

Aquella mateixa nit una noia va resultar ferida al voltant de les onze de la nit en un enfrontament amb agents de la Guàrdia Civil de paisà a les portes de l'Hotel de la Vila de Calella. Els agents es trobaven al bar de l'hotel, i davant la protesta del centenar de persones que hi havia al carrer, van sortir a la porta de l'establiment. Els Mossos d'Esquadra es van desplaçar fins al carrer Sant Josep, on hi ha l'hotel, i van establir un cordó de seguretat al carrer per la previsió que els insults derivessin en enfrontaments, segons van informar fonts de la policia catalana. En un moment determinat, els agents de la Guàrdia Civil van trencar el cordó policial i van perseguir la trentena de concentrats que encara quedaven al carrer amb porres extensives provocant una ferida a una de les noies. Alguns agents fins i tot van orinar des dels balcons contra els concentrats.

Els responsables de l’Hotel Vila de Calella (Maresme) van decidir expulsar l'endemà el destacament de més de 100 agents de la Guàrdia Civil que feia aproximadament tres setmanes que s’hi allotjava, que van marxar Igualada. El representant de l’empresa gestora de l’hotel, David Coll, va explicar que la decisió s’havia pres després dels aldarulls que van protagonitzar els agents la nit de l’1 d’octubre. Coll va assegurar que la Guàrdia Civil els va enganyar perquè van dir-los que eren agents de reforç davant l’amenaça jihadista a Catalunya i no unitats pensades per intentar boicotejar el referèndum. “La sensació d’haver-los tingut a casa és horrorosa. Mai més agafarem aquesta púrria”, va etzibar.

La tensió viscuda el dilluns 2 a Calella es va traslladar el dia 3 a la localitat veïna de Pineda de Mar, on encara hi havia agents de la Policia Nacional, tot i que l’Ajuntament de Pineda de Mar i els hotels Checkin Montpalau i Checkin Pineda van decidir també fer-los fora. El consistori i els establiments van emetre un comunicat conjunt aquell mateix dia al matí assegurant que la decisió d’avançar dos dies la sortida dels agents de la policia espanyola allotjats als dos establiments responia a raons de seguretat i tenia per objectiu “garantir la convivència” al municipi.

En el comunicat, el consistori i els responsables dels hotels van negar que hi hagués hagut “cap mesura de pressió a l’hora de prendre aquesta decisió” i van desmentir que l’ajuntament hagués amenaçat l’establiment hoteler amb el tancament, com assegurava el govern espanyol. Tot i la decisió acordada d’avançar la seva sortida, el ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, va anunciar que ni la Policia Nacional ni la Guàrdia Civil abandonaria cap hotel a Catalunya en què hi hagués un contracte en vigor, i va acusar el president Carles Puigdemont d’atiar el foc contra els cossos policials espanyols.

Davant de la imposició de l’executiu espanyol a seguir allotjant policies nacionals als dos establiments de Pineda de Mar, centenars de manifestants es van aplegar durant tot el dia fora dels hotels per protestar per la seva presència al municipi. La concentració davant d’un dels hotels va ser en tot moment pacífica i no es va proferir cap insult contra els agents, que sí que van respondre amb una actitud desafiant i amb crits de “ Viva España ” al vestíbul de l’hotel. L'endemà, però, els agents abandonaven els hotels. Davant d'aquests fets, la Fiscalia es va querellar contra quatre regidors de Pineda de Mar i el cap de la Policia Local per haver "expulsat" agents de la policia espanyola que s'allotjaven en hotels de la localitat durant els dies que van acompanyar el referèndum de l'1 d'octubre. Aquesta situació l'està investigant el jutjat d'instrucció 2 d'Arenys de Munt, qui ha decidit admetre a tràmit la querella del fiscal de delictes d'Odi i discriminació de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar.

El govern espanyol va negar el 16 de gener que agents de la Guàrdia Civil agredissin veïns de Calella que es van concentrar a les portes de l'Hotel Vila de Calella. En la resposta a la pregunta que li va fer arribar EH Bildu al Senat i a la qual va tenir accés l'ARA, l'executiu espanyol va afirmar que "els components del contingent que es trobaven al vestíbul de l'hotel van sortir en auxili dels agents que estaven sent agredits". L'escrit contradiu la versió que van donar els veïns que es van concentrar a les portes de l'hotel, que expliquen que els agents de la Benemèrita van sortir de l'establiment en actitud desafiant perseguint-los i pegant-los amb porres, com es pot veure en alguns vídeos penjats a les xarxes.