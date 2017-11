Els membres investigats de la Mesa del Parlament asseguren que declararan al Tribunal Suprem

Els membres investigats de la Mesa del Parlament han rebut aquest dimecres la citació i la querella per anar a declarar demà davant al Tribunal Suprem. Pocs minuts després de les 10 h, dos agents de paisà dels Mossos d'Esquadra els han fet arribar els documents amb total discreció i secretisme. De fet, algun dels membres de la Mesa, com Joan Josep Nuet (CSQP), o l'exvicepresident Lluís Corominas (JxSí), han arribat al Parlament a posteriori. No ha sigut fins les 11.40 h que la secretaria quarta de la Mesa, Ramona Barrufet (JxSí), ha confirmat que tots els membres investigats havien rebut la citació.

Barrufet ha assegurat que "tota la mesa anirà demà a declarar", unes declaracions que ha refermat el secretari tercer, Joan Josep Nuet. El parlamentari del CSQP ha parlat de "compromís per part de tots els membres de la mesa" a l'hora de comparèixer davant el jutge. En un tuit, la primera secretaria de la mesa, Anna Simó, també ha anunciat la rebuda de la citació i la querella. Al llarg del matí, els advocats dels citats a declarar han reaccionat a la citacions i han criticat com s'ha dut a terme el procediment judicial.

L'advocat de Carme Forcadell, dels consellers d'ERC i de la secretària de la mesa del Parlament, Anna Simó, Andreu van den Eynde, ha assegurat que la presidenta del Parlament "anirà demà a Madrid a declarar". "Tenim el convenciment que la mesa sempre ha actuar amb la correcta legalitat i amb respecte per la democràcia", ha dit l'advocat. Malgrat tot, van den Eyden considera que "és poc habitual que la citació i la declaració se succeeixin amb tan poc marge de temps", només 24 hores. L'advocat també ha parlat del president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Van den Eyden considera que "no existeix el risc de fuga si algú es troba dins el territori de la UE", argument amb què defensa que no hi ha motiu perquè dictin contra ell una ordre de detenció europea –en cas que no es presenti a declarar– o presó provisional –si hi va.

Per altra banda, l'advocat Xavier Melero, que representa a Lluís Corominas, Lluís Guinó i Ramona Barrufet (els tres de JxSí) ha explicat a l'ARA que tots ells aniran demà a declarar amb "plena confiança" en la jurisprudència del Tribunal Suprem sobre la presó preventiva (entre d'altres, el nul risc de fuga dels seus clients). Melero considera que no hi ha motius per dictar mesures cautelars malgrat que assumeix que la Fiscalia les demanarà. Tots tres defensaran demà el mateix que han defensat quan se'ls ha fet declarar davant del TSJC: "com a membres de la Mesa no tenen capacitat de limitar l'acció política i el dret a la llibertat d'expressió dels diputats". A més, critica el "salt qualitatiu" de la querella de la Fiscalia i assegura que cap d'ells forma part d'una "conxorxa amb finalitats violentes", informa Aleix Moldes.

Nuet assegura que "la mesa no ha comès cap delicte"

El diputat de CSQP i membre de la mesa, Joan Josep Nuet, opina que la causa "no persegueix fets concrets" sinó que té una "clara intenció política davant del que passa a Catalunya". "Crec que no hem comès cap delicte: el que hem fet es pot discutir, però no ens haurien de portar a presó", ha defensat Nuet. A més, ha apuntat que "no hi ha cap base" perquè se l'acusi de sedició i rebel·lió. Segons el secretari tercer de la mesa, la fiscalia l'acusa de votar a favor de l'aplicació de la llei de transitorietat jurídica i a favor de la tramitació de la declaració d'independència. El parlamentari ha assegurat que es va abstenir en la primera votació i va votar "no" a la segona.

Poc després de rebre la citació, Nuet també ha criticat el govern espanyol. "Si una decisió d'un parlament és inconstitucional se suspèn, i no es posa la gent que l'ha tirat endavant a la presó". "Ens estem jugant la democràcia" ha etzibat Nuet. Finalment, el diputat ha dit que està "preparat per anar a la presó" i que creu en la seca actitud "democràtica". En finalitzar la seva compareixença davant els mitjans, els ciutadans que l'escoltaven davant el Parlament li han dedicat un efusiu aplaudiment.

Els consellers admeten tenir la consciència "molt tranquil·la"

Pocs minuts després que els membres de la Mesa del Parlament rebessin la seva notificació, alguns dels consellers que segueixen a Barcelona també han fet públic l'arribada de la seva citació. És el cas del vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras; del conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva i del portaveu del govern i conseller de presidència, Jordi Turull. A la xarxa, tots mostraven unanimitat en el seu missatge. "Consciència molt tranquil·la", es llegia en els seus tuits.