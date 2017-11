Millo adverteix que si el nou Govern defensa la República es mantindrà el 155

El delegat del govern espanyol, Enric Millo, ha assenyalat avui que respectaran els resultats electorals del 21-D i que no es prohibiran programes electorals independentistes, però al mateix temps ha advertit que es mantindrà la suspensió de l'autonomia si no es fa marxa enrere amb el full de ruta sobiranista. "Si el nou govern fa el mateix i no respecta l'ordre constitucional tornarem al mateix escenari d'ara", ha avisat en referència a l'aplicació de l'article 155.

"Tothom es pot presentar amb les seves idees però cal respectar el marc legal vigent", ha subratllat Millo, que ha deixat clar, però, que "si l'opció majoritària és la independentista, el fet en si mateix no suposarà cap problema, però sí que ho serà si no es respecta la democràcia, perquè ningú està fora de la llei". En una entrevista a TV3, el delegat espanyol ha reconegut que hauria preferit no arribar a la suspensió de l'autogovern, però ho ha atribuït únicament a l'actitud "tancada" del Govern de fer el referèndum. En aquest sentit, ha destacat que "la Generalitat treballa amb normalitat" i ha revelat que si no hi ha representants de l'Estat al Palau de la Generalitat és perquè "de moment no ha sigut necessari".

Millo ha rebatut que el president Puigdemont no pugui tenir un judici just perquè, a parer seu, "Espanya és un estat de dret amb una democràcia consolidada" i ha remarcat que la seva negativa a comparèixer a Madrid obeeix a una "estratègia del Govern". "La fiscalia actua amb criteris jurídics", ha remarcat, tot i que "algú pugui tenir dubtes" de la separació de poders. El dirigent popular també ha negat que el govern espanyol s'hagi plantejat l'ús de la força per combatre l'independentisme, com s'ha insinuat. "És una ficció que no ajuda a reconduir la situació", s'ha limitat a dir. Tampoc no ha donat validesa al fet que fossin policies infiltrats els que van escridassar el conseller d'Interior Joaquim Forn a la seva arribada a l'aeroport del Prat. El delegat ha admès que "s'han polaritzat els extrems" després de la violència que han desfermat grups d'ultradreta a Catalunya arran de les últimes manifestacions espanyolistes a Barcelona.