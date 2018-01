Millo insta a fer cas de l'informe dels lletrats i amenaça amb el manteniment del 155

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, confia que imperi el "sentit comú" en la investidura del nou president de la Generalitat i que es faci cas a l'informe emès pels lletrats del Parlament, que conclou que no es pot fer una votació telemàtica en la investidura del nou president i que el reglament tampoc permet el vot delegat per als diputats electes que són a la presó o a Brussel·les. Millo creu que el document "deixa clar" i sense lloc a "l'especulació" que cal que el candidat a la presidència estigui present en el moment de la investidura. "És absurd pensar que algú aspiri a ser president sense estar present al debat amb els grups parlamentaris", ha dit en una compareixença de premsa a la seu de la subdelegació del govern espanyol a Girona aquest dimarts.

Sobre la delegació de vot, Millo ha dit que els lletrats deixen "molt clar" quins són els supòsits en què es pot produir. "Parlen d'incapacitat per qüestió de malaltia o maternitat, que són els casos que durant aquests anys hi ha hagut ocasions extraordinàries en les quals la delegació s'ha permès", insisteix. "El reglament no parla de cap de les dues situacions que es podrien produir amb els actuals electes que són en presó preventiva o bé fugits de la justícia espanyola", afegeix. El reglament, ha dit, "no hi fa referència" perquè "segurament mai ningú havia previst que tal cosa podia passar".

Amb tot, Millo ha recordat que en cas que s'incomplís el reglament i l'"Estatut", l'Estat ho impugnaria i es mantindria l'aplicació de l'article 155. Malgrat això, Millo ha dit que la voluntat del govern espanyol és deixar d'aplicar-lo tan aviat com sigui possible amb la constitució d'un nou govern a Catalunya. Sobre la suspensió de la comissió per investigar la violència de l'1-O, Millo ha insistit que les denúncies presentades per la via judicial estan seguint "el seu curs". En aquest sentit ha dit que, abans de dur a terme qualsevol comissió d'investigació, "el més lògic és que les persones responsables s'expliquin". Per això, el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, té previst comparèixer dijous davant del Senat. "Hi explicarà el mecanisme, el procediment i els fets", ha remarcat Millo.

Guàrdies civils que demanen el trasllat

Millo ha afirmat que no li consten peticions concretes de guàrdies civils que vulguin marxar de Catalunya després que l’Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC) afirmés que un 30% dels agents destinats a Tarragona així ho han demanat. Sigui com sigui, el delegat ha opinat que alguns representants dels cossos de seguretat de l’Estat a Catalunya han rebut “un tracte tremendament injust” i han sigut sotmesos “a una tremenda pressió”. “Alguns porten molts anys a Catalunya, viuen aquí, els seus fills han nascut aquí i se senten també catalans”, ha subratllat. Enric Millo ha qualificat “d’inacceptables” les situacions “de tremenda intransigència i d’injustícia amb els mateixos agents, les seves famílies i els seus fills”. Malgrat tot, el delegat ha destacat que s’està “restaurant” la situació i que l’objectiu de l’executiu espanyol és “garantir que la normalitat es recupera i que tothom pot treballar amb normalitat a tot arreu”.

Millo també ha assenyalat que alguns agents dels Mossos d’Esquadra s’han interessat per incorporar-se a la Policia Nacional o a la Guàrdia Civil. Millo ha avançat que l’executiu espanyol estudia aquestes peticions -que no ha quantificat-, però que encara no ha pres cap decisió al respecte. “Això no es pot fer de qualsevol manera i s’ha de veure de quina manera es pot produir la mobilitat dels agents de seguretat, en les dues direccions, en funció de les necessitats i de les places a cobrir”, ha subratllat.