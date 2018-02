Millo: "És lògic que entre representants dels diferents poders de l'Estat es parli, però no hi ha pressions"

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha assegurat aquest diumenge a Catalunya Ràdio que "És lògic" que "entre representants dels diferents poders de l'Estat es parli", però ha negat taxativament que hi hagi "pressions d'un poder sobre l'altre". "És absolutament fals", ha assegurat desmentint que el govern espanyol estigui influint en el sistema judicial contra l'independentisme. Sobre les paraules que Catalá va fer aquesta setmana, en què va vaticinar la inhabilitació dels diputats presos i els que són a Bèlgica, Millo ha assegurat que "no està anticipant una cosa, sinó llegint la llei".

Millo ha tornat a descartar la investidura de Carles Puigdemont: "Podria ser investit si vingués, es presentés davant el jutge i declarés", ha sentenciat. Amb aquest mateix argument, rebutja que Puigdemont pugui formar part d'un futur Govern ni que fos com a conseller. "Existeix una doble condició. Tenir el dret de presentar-se a unes eleccions, però també presentar-se davant de la justícia a declarar quan se't demana. Aquesta segona cosa no es reconeix", ha dit.

El delegat del govern espanyol ha recordat, a més, que avui fa 100 dies de la declaració d'independència. "Constituïm la República catalana com a Estat independent i sobirà, de dret, democràtic i social", deia el text que van signar els diputats de JxSí i la CUP. Davant això, Millo ha assegurat que la resposta de l'Estat va ser "restablir la legalitat" per a "tots els catalans". El popular ha negat que l'Estat fes amb l'aplicació del 155 un cop sobre la taula i ha culpat els independentistes de no voler dialogar. Així, ha assegurat que al llarg de 2017 va tenir dues reunions a porta tancada: "Com a representant del govern vaig posar sobre la taula mesures, propostes, i un mètode de treball per sortir d'aquest procés". Això va passar, explica, abans de l'estiu: "Puigdemont em va assegurar que feia tard, ell només volia referèndum". La seva última conversa va ser dos dies abans de la convocatòria: "Li vaig assegurar que si no feia aquesta convocatòria hi havia sortida". Entre les propostes de Millo hi havia una "millora del finançament".