Monàrquics es manifestaran el 17-A a Barcelona per donar suport a Felip VI

La Unió Monàrquica d'Espanya ha convocat una manifestació de suport a Felip VI a Barcelona, coincidint amb l'acte d'homenatge a les víctimes dels atemptats terroristes del 17-A. L'entitat ha anunciat que la manifestació es convoca per estar al costat del rei davant les crítiques del president de la Generalitat, Quim Torra, i els independentistes, després que s'advertís al rei que no està convidat a l'acte d'homenatge.

Sota el lema "Catalunya amb el seu rei", la concentració es farà a les deu del matí a la font de Canaletes. Serà mitja hora abans que comenci l'acte oficial per retre homenatge a les víctimes dels atemptats de l’any passat a Barcelona i Cambrils, que se celebrarà a dos quarts d'onze a la plaça Catalunya.

La setmana passada el president de la Generalitat, Quim Torra, va afirmar sobre la presència del rei a l'acte que no se l'havia "convidat", i que ell no assistiria a cap acte organitzat per la Casa del Rei. Tot i així, va assegurar que ell assistiria a qualsevol acte que se celebrés a Catalunya.