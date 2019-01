La Moncloa alerta que no cedirà davant "els que volen tornar a l'Espanya en blanc i negre"

La Moncloa alerta, davant del pacte amb el partit d'extrema dreta a Andalusia perquè governin el PP i Ciutadans a la Junta, que estarà "vigilant i no cedirà" davant dels que "volen tornar a l'Espanya en blanc i negre". Fonts del govern espanyol lamenten que el PP i Ciutadans s'hagin "radicalitzant" abraçant "la nostàlgia ultra" amb una deriva cap al "masclisme i la xenofòbia". Recorden a més al partit d'Albert Rivera que ha "desatès" les crides dels partits europeus a "la moderació i a desemmascarar l'autoritarisme de la ultradreta". Al seu parer, Ciutadans ha propiciat que Vos "sigui un actor principal en el govern dels andalusos".

L'executiu de Pedro Sánchez assegura que davant d'aquesta deriva, aposta per millorar el president i preparar Espanya cap al futur, "mentre d'altres s'entesten a mirar cap al passat". "El nostre govern té un compromís amb la Constitució i amb la democràcia. Aquest govern es mantindrà vigilant i no cedirà en la conquesta de drets i llibertats", afegeixen les mateixes fonts de la Moncloa.

Enfront el pacte a Andalusia, la Moncloa presenta el projecte de pressupostos com una garantia i assegura que els comptes que aprovaran divendres en consell de ministres reafirmaran la seva aposta per les "polítiques regeneradores" i per la recuperació de drets, la igualtat, la convivència, la tolerància, el respecte a les minories i la dignitat de tots. Finalment, l'executiu espanyol reitera el seu compromís amb els valors europeus.

"Un govern europeista, progressista, feminista i ecologista que amb la seva agenda de transformació té la mirada posada en el futur i no en la nostàlgia ultra que avui han abraçat el PP i Ciutadans", conclou en comunicat enviat per la Moncloa.