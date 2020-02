Sánchez no espera cap acord amb la Generalitat per resoldre el conflicte català a curt termini

La ministra portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha volgut deixar clar aquest dimarts que la Moncloa no espera cap acord amb la Generalitat a curt termini. "Aquest govern no n'espera fruits a curt termini, però sí establir vies perquè a mitjà o llarg termini es pugui aconseguir un petit punt de trobada", ha afegit, i ha avançat que tampoc esperen cap acord de la reunió entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Quim Torra, dijous a Barcelona. "No tenim varetes màgiques", afegeixen fonts de la Moncloa, que aclareixen que no tenen previst concretar la taula de diàleg en la reunió al Palau de la Generalitat. A parer de l'equip de Sánchez, ha de ser amb ERC amb qui es concreti quan, com i qui es reunirà a la taula, tot i que reconeixen que ha de ser "imminent" un cop feta la trobada entre presidents.

Els membres de Junts per Catalunya al Govern, en canvi, pressionen la Moncloa perquè sí que hi hagi acords concrets sortits de la reunió. Aquest dimarts, la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha afirmat que de la trobada de dijous hauria de sortir-ne una data per iniciar la taula de diàleg. Ara bé, no ha concretat si Torra té previst proposar-ne cap. "Hauria de sortir una data el més aproximada possible a quan s'han de celebrar les taules de negociació", ha afirmat Budó. A més, la portaveu del Govern també ha assegurat que no s'han "plantejat" que a la trobada hi vagi "cap altre membre del Govern perquè és l'acord adoptat" amb Sánchez.

En això hi està d'acord la Moncloa, així com també que no hi hagi vetos per parlar de cap tema. Madrid no té intenció de reeditar la reunió de Pedralbes amb trobades paral·leles i, tot i que la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, acompanyarà Sánchez en el viatge de dos dies a Barcelona, Montero ja ha aclarit que la reunió serà de dos. Com a molt, es plantegen que Darias faci la roda de premsa posterior per explicar com ha anat la trobada.

El subconscient ha traït Montero durant la roda de premsa posterior al consell de ministres. Quan li han demanat per les línies vermelles de la Moncloa en la reunió amb el president de la Generalitat, Quim Torra, que ja ha avançat que parlaria d'autodeterminació, Montero ha parlat d'una futura "convocatòria d'un referèndum a Catalunya". "Ministra, fe d'errates: eleccions, no referèndum, eh!", l'ha corregit el secretari d'Estat de Comunicació, Miguel Ángel Oliver, abans de donar el torn de paraula a un altre periodista. Fonts de la Moncloa aclareixen que la intenció de Sánchez és escoltar sobre tots els temes i que en cap cas hi haurà un ordre del dia tancat.

En relació a les fortes crítiques de la triple dreta per la trobada, Montero ha demanat el mateix "consens" en la resolució del conflicte català que en la redacció de la Constitució durant la Transició. "L'aposta pel diàleg serà ferma i no creiem que sigui una opció sinó una obligació democràtica", ha afegit. També ha fet una crida al vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, perquè participi en el Consell de Política Fiscal i Financera que el govern espanyol ha convocat per aquest divendres. "Seria bo i convenient" que hi participés, ha subratllat Montero. Les qüestions que s'hi tractaran, com el sostre de despesa i els pressupostos, "afecten de ple els ciutadans de Catalunya", ha insistit la ministra. Segons Montero, la presència d'Aragonès –i no d'una persona del seu equip– simbolitzaria la "normalitat institucional" que considera que hi hauria d'haver.

Ara bé, segons han explicat a l'ARA fonts d'Economia, Pere Aragonès no assistirà aquest divendres al Consell de Política Fiscal i Financera que ha convocat el govern espanyol. Economia encara ha de decidir si envia a la reunió algun col·laborador en representació d'Aragonès o deixa buida la cadira de la Generalitat. La cita servirà per començar a preparar els pressupostos generals de l'Estat.