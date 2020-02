La Fiscalia recupera al judici de Trapero una causa arxivada sobre l'actuació dels Mossos a Lleida

Jornada al judici contra Josep Lluís Trapero i l'antiga cúpula d'Interior marcada per la revisió del cas per desobediència contra comandaments de Mossos de Lleida per l'actuació de l'1-O que va ser arxivada el novembre passat. Al llarg del matí han comparegut el tinent de la Guàrdia Civil –ara ascendit a capità– amb TIP D19921C i l'agent C17150G, que van participar en els atestats policials que es van elaborar en la causa judicial que es va obrir al jutjat d'instrucció 4 de Lleida i que l'Audiència Provincial va acabar arxivant. Tots dos van tenir accés a les comunicacions per correu, per grups de WhatsApp i pels canals radiofònics entre agents i la sala regional de comandament durant la jornada de votació. En aquestes comunicacions es parlava de suposats seguiments a Guàrdia Civil i Policia Nacional i es desprenia que els votants rebien informació als col·legis de quina i quan seria l'actuació policial.

A preguntes del fiscal Miguel Ángel Carballo, han recordat múltiples converses, algunes de les quals d'un grup de WhatsApp de 200 persones vinculades a la sectorial de Mossos de l'Assemblea, que haurien aprofitat el coneixement de les pautes d'actuació per afirmar que permetrien la votació. Ha sigut difícil trobar alguna vinculació amb els acusats, més enllà que el secretari dels atestats ha assegurat que la cúpula dels Mossos volia mantenir un "control ferri" de les actuacions relacionades amb l'1-O. Com a exemple, ha situat que Trapero va ordenar que la comissaria general d'Informació centralitzés tot allò que s'havia de remetre a les autoritats fiscals o judicials.

L'advocada de Trapero, Olga Tubau, ha iniciat l'interrogatori al capità fent referència a l'arxivament de la causa de Lleida i s'ha servit de les interlocutòries de sobreseïment. Al cap de poques preguntes la presidenta del tribunal, Concepción Espejel, ha advertit la lletrada que els magistrats que jutgen el major "no estan vinculats" pel que resolgués un òrgan inferior sobre una causa que tenia uns altres investigats. Així, l'ha instat a preguntar pels fets i no pel resultat d'aquell procediment.

El 2 de Baena desvincula Soler i Puig

El primer a declarar aquest matí, però, ha sigut encara el número dos del tinent coronel de la Guàrdia Civil Daniel Baena, que ha respost a les defenses de l'ex director general de la policia Pere Soler i de l'ex secretari general d'Interior Cèsar Puig. Com a analista del correu de Trapero, ha reconegut que Soler només va rebre la instrucció 2 del fiscal superior de Catalunya relativa a l'impediment de l'1-O, però no la resta, i que apareixia en comptades ocasions als correus del major. Encara menys Puig, l'advocat del qual ha defensat haver rebut aquesta mateixa instrucció del ministeri públic perquè se'n derivaven necessitats pressupostàries de les quals s'encarregava l'ex secretari general.