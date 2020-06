Només el 27,2% dels espanyols tenen previst marxar de vacances aquest estiu

Arriba l'estiu, s'aixequen les restriccions a la mobilitat i l'estat d'alarma viu els seus últims dies abans que dilluns quedi formalment derogat. El nombre de contagis fa setmanes que va a la baixa i les UCI han deixat enrere la saturació de l'abril. Ara bé, els responsables sanitaris adverteixen que el coronavirus no només no ha desaparegut sinó que se n'espera un possible rebrot a la tardor. I encara una altra dada important és el creixement de l'atur que derivarà de la situació d'excepcionalitat que s'ha viscut els últims mesos. Amb tot aquest còctel, els ciutadans de l'Estat entren en període estiuenc, que les empreses del sector turístic assumeixen que serà molt complicat. Aquest dimecres tenen un nou motiu per preocupar-se: només el 27,2% dels espanyols han decidit que marxaran de vacances aquest any i un 65,7% ho descarten completament, segons les dades recollides en el baròmetre del mes de juny que ha fet públic el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS). El 7,1% restant encara dubten de quina decisió prendran.

Menys de la meitat dels que marxaran (11,1%) ho faran durant més de dues setmanes, i la resta, per tant, optaran per estades més curtes: el 9% entre una i dues setmanes; el 5,3% allargaran una setmana; i l'1,4% estaran fora de casa menys de set dies.

Per evitar imatges de multituds com les de les platges de Barcelona el passat cap de setmana, les limitacions d'accés seran habituals durant l'estiu i els turistes -com la resta de la població- hauran de seguir els protocols fixats també als bars i restaurants, als museus o a qualsevol altre equipament d'ús turístic. A més, quan s'obrin les fronteres el 21 de juny hauran passat dos mesos de restriccions importants a la mobilitat entre països i s'espera que els estats controlin amb més zel el desplaçament de persones a l'estranger, encara que no s'acabin imposant quarantenes.

De fet, a banda que menys d'un terç de la població farà vacances, la gran majoria optarà per fer-les dins l'Estat. El 89,9% dels que faran vacances no sortiran d'Espanya i només un 6% ja han pres la determinació de passar uns dies d'oci a l'estranger. La campanya de publicitat impulsada, entre d'altres, per la Generalitat ja va en aquesta línia: "Catalunya és casa teva". Captar el (poc) turista estatal serà determinant per a les autonomies, que competiran per un pastís més petit del que és habitual.

Les localitats costaneres (52,6%) seran les més sol·licitades entre els que han decidit marxar de vacances, seguides del turisme rural (24,6%), les ciutats interiors (13,1%) i les illes (9,7%). I les segones residències (27,8%), l'espai escollit per fer-ho. Els hotels (26,3%), els apartaments de lloguer (20,4%) i els habitatges d'amics o cedits per empreses gratuïtament (14,7%) els segueixen, superant els allotjaments de turisme rural (10,1%) i els càmpings (7,1%). Per arribar-hi, l'avió, amb un 13%, serà la principal alternativa al cotxe particular (82,9%), tot i que a una distància enorme. L'ús del tren (3,4%) i de l'autobús (2,2%) serà poc més que anecdòtic.

El 90,9% accepten la limitació de l'aforament en platges i piscines

No serà un estiu normal com tampoc ho ha estat la primavera. En la nova normalitat de què parla habitualment el govern espanyol, les administracions públiques seguiran imposant mesures de protecció addicionals davant del risc que la corba de contagis torni a activar-se. El 58,5% dels ciutadans que marxaran de vacances hi estan d'acord, però hi ha un 37,7% que en discrepen. En general hi ha consens en mesures com reforçar els protocols de seguretat en el transport col·lectiu (94,3%); també en fer-ho en les activitats turístiques (95,3%) i en limitar els aforaments a les platges i piscines (90,9%). Només un 8,1%, per exemple, estan en contra que l'accés a platges i piscines no sigui lliure.

Ara bé, el percentatge de suport baixa ostensiblement en el cas de l'ús obligatori de mascaretes (79,5%) i, sobretot, en què es faci servir una app per rastrejar els contagis (69%). A més, un 71,4% consideren que, a banda de les ja esmentades, no s'hauria de prendre cap altra mesura addicional per reforçar la protecció contra el covid-19.