Només el 2,9% dels catalans creu que el Govern està resolent els problemes del covid i el 8,4% que ho està fent Madrid

Un mes i mig després que el govern espanyol decretés l'estat d'alarma comença el desconfinament, tot i el consens científic i polític que les certeses al voltant del covid-19 no arribaran fins d'aquí a mesos. Els governs, tan l'estatal, que s'ha reservat tota la capacitat de decisió en matèria sanitària, com els autonòmics demanen confiança a la ciutadania per fer front a una pandèmia per la qual ja reconeixen obertament que no estaven preparats. Només el 2,9% dels catalans considera que la Generalitat està resolent els problemes derivats del covid-19 i el percentatge no és gaire més positiu quan es pregunta per l'actuació del govern espanyol (8,4%), segons l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), que s'ha fet pública aquest dijous.

La situació arran de l'aparició del covid-19 és tan anòmala que el CEO va decidir impulsar una enquesta on line per preguntar-ne l'opinió a la ciutadania. No es tracta d'un Baròmetre i la participació a l'enquesta (més de 14.000 persones) s'ha fet com si es tractés d'un formulari web que s'anava reenviant als contactes de qui el responien en format "bola de neu".

Els resultats també apunten que el 50,3% considera que l'executiu encapçalat per Pedro Sánchez "no sap com resoldre" la situació i que tampoc en té resposta el de la Generalitat (40,4%). Ara bé, un 45,5% està convençut que si el govern català disposés de més competències podria haver fet front millor a la pandèmia.