Nova cita de Lluís Puig davant la justícia belga per la seva extradició

Aquest dimarts l'exconseller de Cultura Lluís Puig té una nova cita davant la justícia de Bèlgica, que ha de decidir sobre la seva extradició, després que l'última data fixada s'anul·lés a causa de la pandèmia de coronavirus. La causa de Lluís Puig va quedar separada de la de la resta de polítics independentistes exiliats a Bèlgica perquè tant Carles Puigdemont com Toni Comín compten ara amb immunitat parlamentària perquè són eurodiputats. Per això el jutge belga s'ha de pronunciar ara per primer cop sobre l'extradició només de Puig. Fonts de l'entorn de l'exconseller, però, asseguren que aquest dimarts tampoc hi haurà una decisió ferma, sinó que se'l tornarà a citar per dictar sentència més endavant.

La vista d'aquest dimarts, doncs, servirà perquè les dues parts exposin de nou els seus arguments de manera breu. Cal recordar que la Fiscalia de Bèlgica (en nom de l'espanyola) continua demanant l'extradició de Puig per malversació i que l'exconseller s'hi nega al·legant que no hi ha un equivalent en el marc judicial belga per a aquest delicte, però també que a Espanya no tindrà un judici just i que s'han vulnerat els seus drets fonamentals. Puig també està acusat de desobediència.

L’euroordre interminable

El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, va reactivar la petició d'extradició contra Puig juntament amb la dels exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí, un dia després de demanar per via urgent la de Carles Puigdemont, cosa que va fer immediatament després de dictar la sentència del Procés.

Sigui com sigui, encara que el magistrat prengués una decisió aquest dimarts, es tracta d'una primera instància judicial i les dues parts tindrien l'opció de recórrer la decisió. El procés judicial dels exiliats a Bèlgica, doncs, encara està lluny d'acabar. A tot això, a més, cal recordar que la pandèmia del coronavirus no només ha allargat el judici de Lluís Puig, sinó també el procés del suplicatori de Puigdemont, Comín i Ponsatí, que previsiblement fins al setembre no veuran com l'Eurocambra comença a discutir si se'ls ha d'aixecar o no la immunitat parlamentària per poder ser jutjats.