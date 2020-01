El jutjat de Manresa no admet l''habeas corpus' per a Junqueras

El jutjat de Manresa ha denegat l' habeas corpus a Oriol Junqueras. Aquest matí, el pare i la dona del líder d'ERC, Artur Junqueras i Neus Bramona, han presentat la petició al jutjat de la capital del Bages per denunciar la "detenció il·legal" del líder republicà. L'objectiu, segons ha informat ERC en un tuit, era posar en "llibertat immediata" Junqueras després de la decisió del Tribunal Suprem de mantenir-lo empresonat malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).

‼️ Artur Junqueras i Neus Bramona, pare i dona d'Oriol @junqueras, presenten un habeas corpus al jutjat de Manresa per demanar la seva posada en llibertat immediata🎗️ pic.twitter.com/cD3UxGMmSL — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) January 10, 2020

Ara bé, el jutjat d'instrucció de Manresa ha decidit no admetre l' habeas corpus perquè la jutge considera que la petició de Junqueras no compleix les condicions d'aquest procediment, tal com també ha assenyalat la Fiscalia. En la interlocutòria, la magistrada recorda que Junqueras compleix una condemna que resulta d'una sentència ferma dictada pel Tribunal Suprem i que "la privació de llibertat es va acordar per decisió judicial". En aquest sentit, argumenta que la doctrina del Tribunal Constitucional estableix que, en casos de presó, aquest mecanisme només es pot admetre quan "la situació de privació de llibertat no hagi sigut acordada judicialment".

Poques possibilitats de ser a Estrasburg dilluns, segons Van den Eynde

L'advocat d'Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, ja ha explicat aquest divendres, en declaracions a Catalunya Ràdio recollides per l'ACN, que o bé el líder d'ERC o bé la seva família demanaria l' habeas corpus, un procediment que comporta que el jutge del territori on està empresonat, en aquest cas Manresa, hagi de decidir sobre la seva llibertat. Aquest mecanisme s'aplica quan l'implicat creu que està en situació de "detenció il·legal", ha apuntat Van den Eynde.

El lletrat ha indicat que no han prioritzat mai aquesta estratègia, però, després de la decisió del Tribunal Suprem, "és una necessitat bàsicament de pressió de l'entorn de l'Oriol". En tot cas, ha admès que hi ha molt poques possibilitats que Junqueras pugui sortir de la presó per anar al ple del Parlament Europeu. Van den Eynde també ha subratllat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ja no pot fer res "més enllà d'al·lucinar", i ara només queda la via del Tribunal Constitucional i del Tribunal Europeu de Drets Humans.

Fonts republicanes consultades per l'ARA expliquen que la direcció d'ERC ha estat informada en tot moment del moviment que faria la família del líder republicà. De fet, ahir Aragonès ja va protagonitzar una compareixença davant dels mitjans en què va donar a entendre que avui hi hauria un moviment per seguint intentant que Junqueras sigui dilluns a Estrasburg malgrat el veto que li ha aplicat el Suprem. " Esgotarem tots els camins viables i transitables", va exposar.

Junqueras diferencia la decisió del Suprem del pacte amb el PSOE

"Tenir el govern no vol dir tenir el poder". D'aquesta manera, el líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha volgut garantir que no perilla el pacte d'investidura que el seu partit va firmar fa uns dies amb el PSOE, malgrat la decisió del Tribunal Suprem d'inhabilitar-lo i mantenir-lo a la presó. Per a Junqueras, "l'estat espanyol, amb tots els seus poders, actua buscant venjança, no justícia". "Pensen que estan defensant Espanya i s’estan carregant el seu propi estat", ha afirmat. Junqueras ha explicat, en una entrevista a RAC1, que dilluns voldria ser a Estrasburg per "abraçar i poder parlar" amb l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín. "Però precisament això és el que vol evitar el poder judicial", ha denunciat.

El líder d'ERC també ha criticat la porta oberta que va deixar el Govern sobre el fet que pogués sortir de la presó si la seva defensa demanava un permís penitenciari. "No és responsable ni oportú jugar amb la llibertat i les expectatives d’una persona empresonada", ha afirmat. "¿Algú creu que si existís una possibilitat viable i real de fer que pogués anar al Parlament Europeu dilluns no l’aprofitaríem?", ha afegit. Junqueras ha carregat contra la decisió del Tribunal Suprem, que ha qualificat de "venjança", però s'ha mostrat convençut que "tard o d'hora" exercirà d'eurodiputat.