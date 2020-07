Junqueras assegura que té una relació "molt cordial" amb Puigdemont i que hi parla "un, dos o tres cops per setmana"

Oriol Junqueras i Carles Puigdemont, vicepresident i president de la Generalitat en la legislatura del referèndum, tenen una relació "molt cordial" i conversen "una, dues o tres vegades per setmana". Ho ha explicat el president d'ERC en una entrevista a TV3, la primera des que gaudeix del tercer grau penitenciari. Segons ell, són converses sobre actualitat i també sobre qüestions personals i en cap cas, ha assegurat Junqueras, hi ha un trencament entre ells. "Molt, molt, molt cordial", ha insistit en referència a la relació amb Puigdemont. Ells dos continuen sent els líders dels seus respectius espais polítics, que acumulen desacords fins i tot abans de tornar a governar junts.

Durant alguns mesos, pres polític i exiliat van tallar el contacte –la presó hi va contribuir decisivament– i era un secret de domini públic que la relació entre ells no era bona, ja abans de l'1-O. A finals del 2018 l'excap de comunicació de Junqueras, Sergi Sol, va explicar que havien començat a reprendre el contacte per carta i que la relació entre ells havia "començat a millorar últimament". Ara, amb les sortides diàries de Junqueras per treballar, les trucades telefòniques s'han anat multiplicant. El líder republicà també ha negat que hagi tingut problemes amb la resta de presos polítics de Lledoners, amb els quals té "una relació molt cordial". "Mai hi ha hagut cap enfrontament", ha subratllat, i ha renegat d'"invencions periodístiques". Per exemplificar-ho ha dit que surten junts cada dia de la presó.

En canvi, Junqueras considera que hi ha gent "malvada" que li desitja la presó. Ho ha dit quan se li ha preguntat per un possible recurs de la Fiscalia al tercer grau. "Estic segur que no s’ha de desitjar ni la malaltia, ni la mort ni la presó a ningú, sobretot a persones honrades. El que és segur és que jo soc una bona persona, honesta i honrada", ha remarcat.

Eleccions i govern amb independentistes

Tampoc oblida el paper dels dirigents del PSC. "Saben perfectament que soc una persona honrada, honesta i bona persona. Els costarà aguantar-me la mirada perquè ells han aplaudit la meva presó, la dels meus companys i l'exili", ha explicat per reforçar una negativa absoluta a pactar un govern amb els socialistes després de les pròximes eleccions. Serà un govern "amb forces independentistes", ha assenyalat.

Quan? En la línia del que defensa ERC des de fa mesos, Junqueras s'ha mostrat convençut que el president del Govern, Quim Torra, convocarà eleccions abans que ho faci el Tribunal Suprem per ell –al setembre té la vista per la seva inhabilitació–. "I estic convençut que en parlarà amb el vicepresident Aragonès", ha afegit.

Taula de diàleg

A qui no ha trucat Junqueras és al president del govern espanyol, Pedro Sánchez. "No ho he fet mai", ha reconegut, tot i que el maig de l'any passat, en la sessió constitutiva del Congrés de Diputats, els dos conversessin breument i el president d'Esquerra el convidés a trucar-se. Amb el PSOE i també amb Unides Podem els uneix la taula de diàleg, en què Junqueras té dipositades moltes esperances. "Tothom havia demanat una taula per poder parlar i qui ho ha fet possible ha sigut ERC", ha destacat. De Pablo Iglesias i Podem ha dit que no l'han decebut perquè "no n'esperava gaire".

Visiblement enfadat, el líder republicà ha respost de manera airada quan se li ha plantejat que l'estratègia d'ERC d'eixamplar la base perquè encara no hi ha prou suport social a la independència podria entendre's com una excusa: "Si algú s’ateveix a dir-me a mi que és una excusa després de xupar-me tres anys de presó els ha de tenir molt ben posats".

Tampoc li ha agradat que l'entrevistador, Vicent Sanchis, li hagi dit que el referèndum de l'1-O va ser un "fracàs" i que no hi havia les "estructures d'estat" a punt. "Vagi a dir-ho al Josep Maria Jové i al Lluís Salvadó –tots dos estan pendents de judici al TSJC–. La hisenda és tan sòlida que funciona cada dia", ha argumentat. I encara ha tingut ganes d'assenyalar el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, quan se li ha preguntat per l'actitud dels Mossos durant la tardor del 2017. "Les meves responsabilitats les assumeixo amb orgull. Si als Mossos hi havia algú que enviava mails al jutge oferint-se a detenir-nos no és la meva responsabilitat", ha indicat.

Gestió de la pandèmia

Pel que fa a la gestió de la pandèmia per part de la Generalitat, Junqueras ha rebutjat les crítiques que apunten a una certa improvisació a l'hora de prendre decisions, especialment en el departament de Salut. "Ningú amb bona fe i rigor pot dir que hi ha improvisació quan fas tot el possible", ha opinat. Segons ell, el Govern ha fet "tot el que estava al seu abast" i ha atribuït decisions judicials com la de Lleida, que va tombar el confinament del Segrià, a "gent que treballa perquè això no surti bé".

Com la resta de presos polítics, Junqueras va sortir divendres passat per primer cop amb el tercer grau sota el braç. Ha pogut passar el cap de setmana amb la família com no feia des del novembre del 2017 i, almenys fins que el jutjat de vigilància penitenciària –i més tard el Tribunal Suprem– es pronunciï sobre el recurs que ha anunciat la Fiscalia, ho podrà seguir fent cada setmana. Aquest dilluns, però, el que tocarà serà tornar a la feina a la Universitat de Vic i preparar-se per creuar els murs de Lledoners al vespre en la que serà la seva nit 991 a la presó.